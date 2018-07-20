Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 6 месяцев 2018 года превысила 1 млрд рублей

Выручка ПАО "МРСК Северо-Запада" (входит в ГК "Россети") за 6 месяцев 2018 года составила 30 425 млн рублей, в том числе от услуг по передаче электроэнергии – 20 919 млн рублей, от перепродажи электроэнергии и мощности 9 066 млн рублей от услуг по технологическому присоединению к энергосети – 117 млн рублей.

Общее увеличение выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 8 027 млн рублей (36 %) и связано с исполнением функций гарантирующего поставщика с 01.01.2018 на территории Архангельской области в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 22.12.2017 №1202, с 01.04.2018 на территории Вологодской области в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 23.03.2018 №178. Объем выручки от реализации электроэнергии и мощности составил 9 066 млн руб.

Объем выручки от услуг по передаче электроэнергии снизился по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 3 % (на 608 млн рублей). Снижение выручки за услуги по передаче электрической энергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с прекращением действия с 01.07.2017 договоров аренды объектов "последней мили" и уходом потребителей "последней мили" на расчеты с ПАО "ФСК ЕЭС" в филиалах "Вологдаэнерго" и "Карелэнерго". Объем выручки от услуг по технологическому присоединению снизился на 345 млн рублей в связи с сокращением объемов актирования крупных договоров технологического присоединения.

Себестоимость оказанных услуг относительно прошлого года увеличилась пропорционально росту выручки, рост составил 6 803 млн рублей (34 %).

В структуре активов компании 82% приходится на внеоборотные активы, которые на 94% представлены основными средствами (43 402 млн рублей).

В структуре оборотных активов наибольший удельный вес занимает дебиторская задолженность (7 113 млн рублей). За отчетный период дебиторская задолженность снизилась на 69 млн рублей (1%).

В структуре обязательств 48% приходится на займы и кредиты, сумма которых на 30.06.2018 составила 13 282 млн рублей, что ниже показателей на начало года на 1 024 млн рублей (7 %).

Кредиторская задолженность на 30.06.2018 года увеличилась на 1 341 млн рублей (13%), в основном за счет текущей задолженности за поставку электроэнергии и мощности.

Прибыль от продаж за 6 месяцев 2018 года составила 2 328 млн рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 702 млн рублей.

Финансовый результат деятельности МРСК Северо-Запада по итогам 6 месяцев 2018 года –прибыль в размере 1 003 млн рублей.

EBITDA (прибыль до налогообложения, амортизация, расходы по уплате процентов) составила 4 262 млн рублей.