Энергообъекты "Самарских распределительных сетей" готовят к зиме

В филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Самарские распределительные сети" продолжается реализация ремонтной программы текущего года. Мероприятия включающие в себя ремонт электросетевого хозяйства всех классов напряжения, позволят обеспечить штатный режим работы энергообъектов, снизить технический износ оборудования и обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей.

В связи с тем, что в г.о. Самара проходил Чемпионат мира по футболу, работы были разделены на 2 части – до и после Чемпионата, что никак не сказалось на ремонтных работах – все мероприятия реализуются в соответствии с утвержденной программой и в строгом соответствии с графиками.

На сегодняшний день энергетиками выполнены работы на 396 трансформаторных подстанциях, заменено 9 км грозотроса и 3,2 км провода на воздушных линиях 0,4-110 кВ, отремонтировано 164 выключателя, заменено 6800 изоляторов. Кроме того, отремонтированы силовые трансформаторы, разъединители, трансформаторы ТП, выключатели и др. Расчищено около 700 га просек воздушных линий.

В общей сложности на выполнение ремонтной программы в текущем году выделено 277 млн рублей.

Завершить все ремонтные работы энергетики "Самарских распределительных сетей" должны до конца сентября.

