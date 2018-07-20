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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" обеспечило дополнительную мощность дачной застройке в Ленинградской области

Ленэнерго обеспечило дополнительную мощность дачной застройке в Ленинградской области

24 июля 2018, 10:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило более 500 кВт дополнительной мощности 257 жилым домам в СНТ "Киссолово" в сельском поселении Лесколовское Всеволожского района Ленинградской области. Источником питания стала подстанция 35 кВ "Осельки".

Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты проложили линии электропередачи 0,4 кВ и построили новые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Киссолово — современный коттеджный поселок во Всеволожском районе Ленинградской области, в 14 км от Санкт-Петербурга.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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