"Ленэнерго" обеспечило дополнительную мощность дачной застройке в Ленинградской области

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило более 500 кВт дополнительной мощности 257 жилым домам в СНТ "Киссолово" в сельском поселении Лесколовское Всеволожского района Ленинградской области. Источником питания стала подстанция 35 кВ "Осельки".

Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты проложили линии электропередачи 0,4 кВ и построили новые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Киссолово — современный коттеджный поселок во Всеволожском районе Ленинградской области, в 14 км от Санкт-Петербурга.