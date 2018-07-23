Специалисты "Ставропольэнерго" повысили надежность электроснабжения жителей села Кугульта

В селе Кугульта Грачевского района Ставропольского края специалисты Грачевских РЭС филиала МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго" (входит к ГК "Россети") провели масштабные ремонтные работы на линии электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Бригада Кугультинского участка электрических сетей заменила километр провода, 25 старых деревянных стоек на железобетонные, выполнила ремонт трансформаторной подстанции с заменой трансформатора. Данный объем работы специалисты выполнили за неделю. Руководил ремонтной бригадой мастер Кугультинского участка Алексей Скрипников.

Как отметил начальник Грачевских районных электрических сетей Сергей Головинов, проведенные ремонтные работы позволят повысить надежность и бесперебойное электроснабжение жителей улицы Побережной в Кугульте.

В ближайшее время бригады Грачевских РЭС приступят к ремонту воздцшных линий в селе Старомарьевка. Здесь специалисты планируют провести замену порядка километра провода на улице Красной.