В охранных зонах ЛЭП Хабаровских электрических сетей находятся несколько сотен незаконных объектов

На сегодняшний день в охранных зонах воздушных линий электропередачи хабаровского филиала АО "ДРСК" находится 459 незаконных объектов, более 40 из них выявлено энергетиками уже в этом году. Значительная часть из них расположена в Хабаровске и представляет собой железобетонные и металлические гаражи, владельцы которых не спешат их переносить в более безопасное место.

Зачастую под ЛЭП размещены целые гаражные кооперативы. Один из них возведен в Северном микрорайоне краевой столицы в непосредственной близости от воздушной линии 35 кВ. Из-за отказа добровольно освободить охранную зону ВЛ в отношении собственников этих объектов специалисты Хабаровских электрических сетей были вынуждены составить соответствующий акт. Сейчас энергетики готовят претензию для обращения в суд.

Всего с начала текущего года из-под высоковольтных линий электропередачи на безопасное расстояние был вынесен 41 незаконно расположенный объект как по собственной инициативе их владельцев, так и по решению суда. Кроме этого, к административной ответственности Дальневосточным управлением Ростехнадзора привлечено должностное лицо в селе Ракитное Хабаровского района, где без согласования с сетевой компанией в непосредственной близости от ВЛ-110 кВ было построено металлокаркасное сооружение, являющееся прямой угрозой бесперебойному электроснабжению местных потребителей, а также их жизни и здоровью.