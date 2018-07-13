Запущен сайт авторской программы Михаила Струпинского "Страна Индустрия"

Программа выходит на телеканале ПРО БИЗНЕС с октября прошлого года. Автор и ведущий — генеральный директор Группы компаний "Специальные системы и технологии" Михаил Леонидович Струпинский.

Одна из ключевых задач программы "Страна Индустрия" — возродить лидерство отечественной инженерной школы. Михаил Струпинский обсуждает насущные вопросы промышленности с владельцами и топ-менеджерами крупных российских компаний, ведущими экономистами и политиками.

Люди, которые формируют и развивают отрасли и индустрии, строят заводы, создают тысячи рабочих мест, обсуждают актуальные тенденции, проблемы и истории успеха российского промышленного бизнеса, крупнейшие сделки, а также делятся личным опытом решения насущных управленческих вопросов в современных российских реалиях.

Собеседниками Михаила Струпинского были Сергей Недорослев, Давид Якобашвили, Сергей Глазьев, Елена Николаева, Владимир Гутенев, Юлия Урожаева, Андрей Шпиленко, Александр Галицкий, Александр Идрисов, Татьяна Митрова, топ-менеджеры ОСК, ОАК, НАМИ, "АТОН Капитал" и другие уважаемые эксперты.

На сайте http://industrytv.ru выложены все выпуски программы "Страна Индустрия", а также развернутая информация о гостях и об авторе программы.

Кабельный телеканал ПРО БИЗНЕС посвящен экономике, маркетингу, продажам и современным бизнес- и IT-технологиям. Ежедневная аудитория канала — почти пять миллионов абонентов. Программы ведут представители реального сектора экономики.