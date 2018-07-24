Более 1,7 тысяч потребителей краснодарского энергорайона присоединены к электросетям с начала года

С начала 2018 года к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") присоединены более 1,7 тысяч потребителей краснодарского энергорайона. Общая мощность присоединенных объектов составила 40 мегаватт (МВт).

Всего с начала года в филиал ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (пригород Краснодар, Динской, Северский, Горячеключевской районы Краснодарского края, Тахтамукайский и Теучежский районы, а также г. Адыгейск Республики Адыгея) поступило 2,5 тысячи заявок на увеличение существующей мощности, а также на технологическое присоединение новых объектов.

В большинстве случаев от потребителей поступают заявки на присоединение к электросетям частных и многоквартирных домов, объектов инфраструктуры и агропромышленного комплекса. Среди крупных заявителей можно отметить объекты оптовой торговли "Метро Кэш энд Керри" в Краснодаре, свинотоварная ферма в Динском районе, а также сельскохозяйственное производство в Тахтамукайском районе Адыгеи. В числе вновь присоединенных есть и соцобъекты: детские сады, школы, объекты здравоохранения.

Краснодарский филиал Кубаньэнерго просит потребителей, имеющих незавершенные договоры технологического присоединения к электрическим сетям, завершить данную процедуру в рамках закона. Это позволит избежать судебных исков и прочих неприятных последствий. При нарушении заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению действующим законодательством предусмотрена выплата неустойки за каждый день просрочки. Срок осуществления мероприятий указан в п. 5 договора техприсоединения, при этом срок действия технических условий может превышать срок выполнения мероприятий по договору.

– Если потребителю необходима заявленная мощность, и он выполнил свои обязательства по договору технологического присоединения, следующий шаг - обратиться в центры и пункты обслуживания потребителей Кубаньэнерго, подать заявку о том, что все мероприятия с его стороны выполнены, и завершить процедуру технологического присоединения. Для этого необходимо подписать Акт о выполнении технических условий, Акт о технологическом присоединении, Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, – разъяснил директор Краснодарских электрических сетей Андрей Герасько.

Для удобства потребителей в зоне ответственности Краснодарского филиала Кубаньэнерго действует центр обслуживания потребителей и пять пунктов по работе с потребителями в Динском, Северском, Горячеключевском районах Краснодарского края и Тахтамукайском, Теучежском районах Республики Адыгеи.

Также потребители смогут найти всю информацию по вопросам технологического присоединения на сайте ПАО "Кубаньэнерго" - www.kubanenergo.ru.

Телефон горячей линии ПАО "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52. Звонок по России бесплатный.