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Отраслевые новости: Энергетика

ДГК увеличило выработку тепла и электроэнергии в 1 полугодии 2018 г

ДГК увеличило выработку тепла и электроэнергии в 1 полугодии 2018 г

25 июля 2018, 12:59
Рубрика: Энергетика
Метки: ДГК

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Электростанции АО "Дальневосточная генерирующая компания" в 1 полугодии 2018 г. выработали свыше 13,4 млрд кВтч электрической энергии. Отпуск тепловой энергии составил более 12,4 млн Гкал. По сравнению с 1 полугодием 2017 года выработка электроэнергии выросла на 1063 млн кВт*ч, или 8,6%. Отпуск тепла оказался выше на 755,5 тыс. Гкал, или 6,5%. Увеличение выработки обусловлено ростом электропотребления территории ОЭС Востока на 5,7 % относительно 1 полугодия 2017г. Увеличение отпуска тепла связано с более низкими температурами наружного воздуха, наблюдавшимися по всей зоне действия компании в январе - феврале 2018 года.

Более высокие результаты выработки показали все филиалы компании. "Приморская Генерация" - рост выработки электроэнергии на 11,5%, тепловой энергии – на 4,9%. Энергообъекты филиала "Хабаровская Генерация" показали результат +9,4% по электроэнергии, а также +8,3% по тепловой энергии. Результаты филиала "Амурская Генерация" оказались выше на 12,3% по электроэнергии и на 4,1% по тепловой энергии. Филиал "Нерюнгринская ГРЭС" показал рост выработки в 9,8% по электричеству и 2,4% по теплу. Приморская ГРЭС в сравнении с прошлым годом увеличила выработку электричества на 2,1%, а тепла – на 18%.

Компания: АО "ДГК"

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