Энергетики МРСК Северного Кавказа устанавливают приборы учета электроэнергии на территории Махачкалы

Основные объемы работ в рамках учений по отработке взаимодействия ДЗО ПАО "Россети" по ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе на территории Республики Дагестан энергетики МРСК Северного Кавказа проводят в городе Махачкале. Здесь предстоит смонтировать 649 общедомовых приборов учета.

С центрального склада, куда заблаговременно завезен весь необходимый запас материалов и запчастей, оборудование распределяется по участкам. Ежедневно в обязательном порядке проводится инструктаж и допуск специалистов к выполнению работ, утреннее построение и вечернее подведение итогов выполнения плановых заданий. На заседании штаба во главе с главным инженером ПАО "Россети" Дмитрием Гвоздевым и заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО "Россети" Александром Пятигором детально анализируется выполнение поставленных задач.

Сегодня бригады энергетиков МРСК Северного Кавказа устанавливали приборы на пр. Акушинского, И. Шамиля, М. Гаджиева, Аскерханова, Коркмасова и др. Работы велись одновременно в разных частях столицы Дагестана на десятках улиц. Так, в ТСЖ "Мир" по ул. Шамиля, д. 101Е работали североосетинские специалисты – инженер по транспорту электроэнергии Октябрьских РЭС Руслан Каиров и мастер Архонских РЭС Рузвельт Цховребов. Как пояснили энергетики, с поставленной задачей справились достаточно быстро: за полтора часа заменены трансформаторы тока, смонтирован, опломбирован и введен в эксплуатацию общедомовой прибор учета "Каскад" нового поколения.



Всего же с начала учений в г. Махачкале на вводах в многоквартирные дома установлено 24 общедомовых прибора учета. В общении с жильцами, которые по-разному реагируют на действия энергетиков, представители сетевой компании объясняют, что это не прихоть "Россетей" и его дочернего Общества МРСК Северного Кавказа, а требование законодательства. Устанавливаются счетчики в соответствии с федеральным законом № 261, согласно которому каждый многоквартирный дом должен иметь общедомовой прибор учета. Несмотря на то, что это прямая обязанность жильцов, на практике складывается совсем другая картина: в Махачкале большинство управляющих компаний и ТСЖ свои обязанности в этой части не выполняют, в результате решение задачи перекладывается на сетевую компанию с дальнейшей компенсацией затрат управляющей организацией. После выполнения запланированного в ходе учений объема работ в Махачкале не должно остаться ни одного многоквартирного дома, не оснащенного общедомовым прибором учета электроэнергии.

В это же время на ул. Энгельса, 11 энергетики МРСК Сибири производили замену сгоревших рубильников 0,4 кВ в распределительном устройстве трансформаторного пункта "Аполон".

Благодаря проведенным работам на линии появилась защита от коротких замыканий и перегрузок, что улучшит качество электроснабжения потребителей близлежащих домов.

Энергетики надеются, что главный эффект от проводимых мероприятий заключается в снижении сверхнормативных потерь электроэнергии в сетях, укреплении платежной дисциплины потребителей, снижении аварийности.

Напоминаем, Учения энергетиков группы компаний "Россети" проходят с 20 июля по 20 августа 2018 г. на территории наиболее проблемных районов Дагестана, и включают мероприятия по реконструкции распределительных сетей 0,4 кВ и замене приборов учета. В Учениях задействовано более двух тысяч специалистов и более 700 единиц автотехники из 15 дочерних межрегиональных и региональных распределительных сетевых компаний (МРСК и РСК) компании "Россети", в том числе подразделения МРСК Северного Кавказа.

Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ выполняется путем замены неизолированного провода ВЛ-0,4 кВ на самонесущий изолированный (СИП). Также планируется заменить до 8000 дефектных опор ВЛ-0,4 кВ и 607 км "голого" неизолированного провода на (СИП). В период проведения учений будет установлено около 18 тысяч пунктов учета электроэнергии, 1490 устройств сбора и передачи данных, отремонтировано более 240 ТП.