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Отраслевые новости: Энергетика

На Светогорской ГЭС ПАО "ТГК-1" завершился капитальный ремонт гидроагрегата

На Светогорской ГЭС ПАО ТГК-1 завершился капитальный ремонт гидроагрегата

25 июля 2018, 14:34
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1

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На Светогорской ГЭС ПАО "ТГК-1" завершился плановый капитальный ремонт гидроагрегата № 1 мощностью 30,5 МВт.

В рамках ремонта проведены сверхтиповые работы по модернизации оборудования водоприёмника, аварийно-ремонтных затворов с механизмами подъёма, сервомотора рабочего колеса и системы автоматического управления, а также выполнена полная замена сороудерживающих решеток проточной части гидроагрегата.

— Светогорская ГЭС — базовый источник электроснабжения Карельского перешейка, важное звено для единой энергосистемы региона. Все мероприятия по капитальному ремонту направлены на обеспечение надежности и бесперебойной эксплуатации гидроэлектростанции, — пояснил директор Каскада Вуоксинских ГЭС ПАО "ТГК-1" Василий Пустоход.

Компания: ПАО "ТГК–1"

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