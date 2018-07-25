"Пермэнерго" направило более 1,2 миллиона рублей на повышение надежности работы оборудования важного энергообъекта Пермского района

Специалисты филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" завершают мероприятия по повышению надежности работы оборудования подстанции 110/10 кВ "Гамово".

Энергетики выполнили ремонт 2 силовых трансформаторов мощностью 10 МВА каждый, 4 разъединителей 110 кВ, 2 отделителей и короткозамыкателей 110 кВ, 10 масляных выключателей 10 кВ, произвели замену 28 опорно-стержневых изоляторов, 10 трансформаторов тока и 2 трансформаторов напряжения. Всего на реализацию данных мероприятий было направлено более 1,2 миллиона рублей.

Подстанция "Гамово" обеспечивает электроснабжение села Гамово, деревень Шульгино, Березник, Ширково, Сакмары,Ермаши, Осенцы, Заречная, в которых проживает более 6,3 тысяч человек.