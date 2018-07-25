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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Пермэнерго" направило более 1,2 миллиона рублей на повышение надежности работы оборудования важного энергообъекта Пермского района

Пермэнерго направило более 1,2 миллиона рублей на повышение надежности работы оборудования важного энергообъекта Пермского района

25 июля 2018, 13:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Специалисты филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" завершают мероприятия по повышению надежности работы оборудования подстанции 110/10 кВ "Гамово".

Энергетики выполнили ремонт 2 силовых трансформаторов мощностью 10 МВА каждый, 4 разъединителей 110 кВ, 2 отделителей и короткозамыкателей 110 кВ, 10 масляных выключателей 10 кВ, произвели замену 28 опорно-стержневых изоляторов, 10 трансформаторов тока и 2 трансформаторов напряжения. Всего на реализацию данных мероприятий было направлено более 1,2 миллиона рублей.

Подстанция "Гамово" обеспечивает электроснабжение села Гамово, деревень Шульгино, Березник, Ширково, Сакмары,Ермаши, Осенцы, Заречная, в которых проживает более 6,3 тысяч человек.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

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