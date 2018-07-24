СНИИП завершил важный этап пусконаладочных работ на 4 энергоблоке Тяньваньской АЭС

Специалисты АО "СНИИП" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершили автономные и комплексные испытания системы контроля, управления и диагностики (СКУД) на четвертом энергоблоке Тяньваньской АЭС.

Завершение этого важного этапа пусконаладочных работ является необходимым условием для начала загрузки ядерного топлива и физпуска реакторной установки с дальнейшим выходом на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). "Мы успешно завершили этап А и после вывода реактора на МКУ продолжим проводить испытания подсистем, отвечающих за надежную работу СКУД. У нас это системы внутриреакторного контроля, система комплексного анализа, система контроля остаточного ресурса и системы течевой и акустической диагностики. Ведется подготовка к командированию специалистов для выполнения указанных работ. Приступить к работам можно только после получения разрешения на проведение работ от надзорного органа Китая. Разрешение оформляет китайская сторона", - сообщил руководитель проекта отдела координации и управления проектами СНИИП Александр Бейлин.

СКУД является комплексной автоматизированной системой, входящей в состав реакторной установки. Система предназначена для функционирования энергоблока в составе АСУ ТП при различных режимах эксплуатации. В 2017 году АО "СНИИП" в полном объеме оснастил третий энергоблок ТАЭС системами радиационного контроля – АСРК и СКУД.