 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

"Т Плюс" вложит в реконструкцию теплосетей на улице Толстого в Пензе 7 млн рублей

Т Плюс вложит в реконструкцию теплосетей на улице Толстого в Пензе 7 млн рублей

25 июля 2018, 14:05
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

Обсудить на форуме

169 просмотров

Группа компаний "Т Плюс" вложит в реконструкцию теплосетей на улице Толстого в Пензе около семи миллионов рублей.

На данном участке планируется заменить 530 метров изношенного трубопровода на новый, выполненный в ППУ-изоляции, диаметром 150 мм. Работы ведутся в рамках программы "Re: Конструкция" и направлены на подготовку к отопительному сезону 2018-2019 гг.

В настоящее время сотрудники филиала "Мордовский" уже приступили к работам. Для безопасности жителей микрорайона место проведения работ закрыли металлическим ограждением. Это является необходимой и обязательной мерой на всех участках, где проходят ремонтные работы по замене теплосетей.

Компания: ПАО "Т Плюс"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Энергетика
На Светогорской ГЭС ПАО
За полгода Липецкэнерго выполнило больше тысячи технологических присоединений
Жилищные компании Хабаровска должны энергетикам более 16 млн рублей
ДГК увеличило выработку тепла и электроэнергии в 1 полугодии 2018 г
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно