"Т Плюс" вложит в реконструкцию теплосетей на улице Толстого в Пензе 7 млн рублей

Группа компаний "Т Плюс" вложит в реконструкцию теплосетей на улице Толстого в Пензе около семи миллионов рублей.

На данном участке планируется заменить 530 метров изношенного трубопровода на новый, выполненный в ППУ-изоляции, диаметром 150 мм. Работы ведутся в рамках программы "Re: Конструкция" и направлены на подготовку к отопительному сезону 2018-2019 гг.

В настоящее время сотрудники филиала "Мордовский" уже приступили к работам. Для безопасности жителей микрорайона место проведения работ закрыли металлическим ограждением. Это является необходимой и обязательной мерой на всех участках, где проходят ремонтные работы по замене теплосетей.