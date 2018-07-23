Учебно-тренировочный полигон "Тюменьэнерго" готов принять Всероссийские соревнования профессионального мастерства

26 июля пункт тренажерной подготовки персонала (ПТПП) филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети откроется для участников Всероссийских соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи 110 кВ. В течение нескольких дней до официальных стартов команды смогут ознакомиться с этапами и провести предварительные тренировки.

Как сообщил начальник ПТПП Исмагил Жуасов, готовность полигона и всех служб к проведению всероссийских соревнований профессионального мастерства высокая. Полностью завершено дооснащение оборудованием и материалами всех этапов соревнований, установлено необходимое программное обеспечение. Например, для снижения рисков травматизма при работе на высоте на этапе по спасению пострадавшего от воздействия электрического тока смонтирована жёсткая анкерная линия для непрерывной самостраховки. А на этапе по соединению анкерной петли установлена новая опора ВЛ 110 кВ.

Подготовлена вся необходимая инфраструктура для обеспечения бытовых потребностей участников соревнований. Для каждой из команд подготовлены отдельные передвижные бригадные модули, оснащённые средствами связи, кроме того, там предусмотрены стеллажи для хранения инвентаря, шкафы для одежды и зона отдыха, чтобы участники могли перевести дух и собраться с силами между этапами. Решены все организационные вопросы по трансферу, расселению и сопровождению участников соревнований, культурной программе.

Не менее комфортной будет работа участников выставки – представителей заводов-изготовителей электротехнической продукции. Завершено обустройство площадок, смонтированы конструкции для размещения выставочного оборудования. Работа выставки начнётся 30 июля после торжественного открытия соревнований профмастерства и продлится до их завершения.

Для оценки действий команд во время соревнований подготовлены все необходимые организационно-распорядительные документы, включая положения и технологические карты этапов, сформирован и утверждён состав судейских бригад и Главной судейской комиссии, которая приступит к работе 29 июля.

Стоит отметить, что уровень развития и оснащения учебно-тренировочного полигона "Тюменьэнерго" является одним из самых высоких в России. Некоторые тренажёры в свое время были разработаны по специальному заказу и представлены в единственном экземпляре. Ежегодно на полигоне вводят в эксплуатацию вновь построенные либо реконструированные объекты. Это позволяет максимально приблизить процесс обучения и подготовки персонала к реальным условиям работы.

В этом году в плане новизны интересным обещает стать этап № 5 по соединению анкерной петли (шлейфа) провода марки АС120/19 на опоре ВЛ 110 кВ, где будет применяться инновационный болтовой соединительный зажим. В данный момент устройство проходит апробацию.

Кстати, на всероссийских соревнованиях появится ещё один этап – проведение осмотра ВЛ 110 кВ с применением компьютерного имитационного 3D тренажёра, позволяющего производить на персональном компьютере виртуальный осмотр линий в поисках недостатков и дефектов. Аналогичный комплекс, только рассчитанный на линии другого класса напряжения, применялся в прошлом году на соревнованиях ПАО "Россети" в Пензе.

Напомним, что в 2015 году нижневартовский полигон уже встречал Межрегиональные соревнования профессионального мастерства ремонтного и оперативного персонала РЗА. В упорнейшей борьбе команда "Тюменьэнерго" смогла показать лучший результат и завоевала победу. В этом году конкуренция предстоит еще более жесткая, ведь уровень подготовки и профессионализма участников постоянно растёт. Следить за ходом соревнований можно будет на официальном сайте АО "Тюменьэнерго" www.te.ru, а также на страницах компании в социальных сетях.