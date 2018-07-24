В первом полугодии 2018 года "Янтарьэнерго" присоединило к сетям объекты юрлиц общей мощностью более 42 мегаватт

За шесть первых месяцев 2018 года "Янтарьэнерго" (дочерняя организация "Россети") осуществило технологическое присоединение к электрическим сетям 138 объектов юридических лиц общей мощностью более 42 мегаватт. Среди них: двадцать объектов жилищного строительства, девять — агропромышленного комплекса, пять - садовых некоммерческих товариществ.

Для объектов жилищного строительства было создано более четырех мегаватт новых мощностей. Среди них многоквартирные дома "МПК Зеленоградск", "СК Вест Инвест", "Методика" и других компаний.

Активно развивается сельское хозяйство. Энергетики присоединили к сетям животноводческий и тепличный комплексы в Гвардейском городском округе, свинарник в поселке Матросово Гурьевского округа, строения для хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции в Озерском округе и другие объекты АПК.

К крупным объектам (свыше 670 кВт), обеспеченным необходимой электрической мощностью, относятся Межколхозная производственная база в городе Светлый, малоэтажные многоквартирные дома "БаральтМ", автомобильный пункт пропуска Советск-2 Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы, инфраструктура ЧМ-2018 "Спорт-Инжиниринг" и другие объекты.

Одним из приоритетных направлений в "Янтарьэнерго" является присоединение объектов Федеральной целевой программы (ФЦП) развития Калининградской области на период до 2020 года. Энергетики за прошедшие полгода обеспечили электроэнергией 3 объекта ФЦП. Это канализационная насосная станция в Светлогорске, "Усадьба пастора прихода Юдшен" ("домик Канта") в посёлке Веселовка Черняховского округа и детский сад №6 "Светлячок" в поселке Малое Луговое Гурьевского округа.

В активной стадии реализации находится более 470 договоров ТП среднего и крупного бизнеса общей мощностью свыше 390 мегаватт, в том числе: 105 объектов жилищного строительства, 27 — агропромышленного комплекса, 16 объектов ФЦП.

Отметим, выполняя свои обязательства по своевременному технологическому присоединению к сетям крупных промышленных объектов и производственных площадок, жилья, объектов малого и среднего бизнеса "Янтарьэнерго" вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития Калининградской области.

