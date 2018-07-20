Жилищные компании Хабаровска должны энергетикам более 16 млн рублей

В Хабаровске 11 управляющих компаний, которые обслуживают 51 многоквартирный дом, не исполняют обязательства по договору энергоснабжения с Хабаровскэнергосбытом (филиалом ПАО "ДЭК"). Долг коммунальных организаций за потребленную электроэнергию достиг 16 млн рублей.

Антирейтинг должников возглавляет ООО "Вертикаль", накопившее с апреля 2018 г более 3,5 млн рублей долга. На следующей позиции - ООО "Управляющая компания "Восход" так же с долгом 3,5 млн рублей. Более 1,4 млн. рублей задолженность перед Дальневосточной энергетической компанией у ООО "УК Кампо Верде".

С октября 2017 г. ТСЖ "Подгаева 1А" не перечисляет денежные средства за потребленную жильцами электроэнергию. Долг недобросовестного исполнителя коммунальных услуг превысил 700 тыс. рублей. Также в антирейтинг вошли: ТСЖ "Ришувил" (1,7 млн руб), ТСЖ "Амурские зори-7" ( 556 тыс руб), ООО УК "Фортуна" (1,1 млн руб), ООО "Лидер-Сервис" (567 тыс руб), ООО "МО "ЖЭК" (672 тыс руб), ООО "УК "Новые технологии строительства" (253 тыс руб), ООО "АсГард" (519 тыс руб).

Если управляющие организации не примут меры и не начнут рассчитываться с долгами, жилые дома могут остаться без электроснабжения мест общего пользования – такие меры предусматривает действующее законодательство.

- Как нам удалось выяснить, жильцы домов, обслуживаемые ТСЖ "Ришувил", ООО "Вертикаль", ТСЖ "Подгаева 1А" и ООО "УК Кампо Верде", ежемесячно в полном объеме оплачивают потребленный ресурс, - рассказала начальник управления по работе с населением Хабаровскэнергосбыта Елена Буняева. – Систематическое нарушение обязательств по договору энергоснабжения этими компаниями послужило поводом для обращения в правоохранительные и надзорные органы.

Недобросовестных исполнителей коммунальных услуг ждут судебные разбирательства, в пользу Энергосбыта уже вынесено несколько судебных решений.

Энергетики рекомендуют собственникам жилья обращать внимание на антирейтинги злостных неплательщиков среди ТСЖ и УК, поскольку их финансовые средства могут быть удержаны по исполнительным листам. Это значит, что деньги, которые жильцы перечисляли управляющим организациям на содержание и ремонт дома, могут пойти на погашение долгов.