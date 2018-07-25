Дмитрий Проскура: умными городами будут управлять большие данные

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов и глава Нижегородской области Глеб Никитин в рамках совещания регионального правительства по вопросам развития цифровой экономики посетили стенд "Ростелекома" с инновационными разработками компании в сфере информационных технологий.

Вице-президент, директор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Проскура представил главе региона и вице-премьеру цифровую модель учета энергоданных под эгидой единого оператора. Интеграционная платформа обеспечит прозрачность и надежность учета энергоресурсов и взаиморасчетов среди участников рынка ЖКХ.

Дмитрий Проскура отметил, что "Ростелеком" работает по всем направлениям цифровой трансформации городов, более того, компания – в авангарде процесса. Он подчеркнул, что управление городским хозяйством в умных городах должно осуществляться на основе анализа данных. Особенно это актуально для сфер с большим количеством участников. Интеграция IoT-решений в сфере ЖКХ демонстрирует высокую эффективность. Примером могут служить инновации, которые компания внедрила в новом жилом комплексе "Аквамарин": автоматическая система сбора показаний приборов учета и интеллектуальный домофон.

С этими разработками участники встречи ознакомились в демонстрационной зоне "Ростелекома", стилизованной под квартиру.

"Умные счетчики избавляют потребителей ресурсов от ежемесячной обязанности снимать и передавать показания приборов учета. Процесс передачи данных происходит автоматически. Жителям удобно с помощью смартфонов контролировать расход потребления ресурсов, а управляющим компаниям – получать объективные данные", – отметил Дмитрий Проскура.

С принципами работы умного домофона можно было ознакомиться на демонстрационном стенде со встроенным интеллектуальным гаджетом и дверью. После звонка в "квартиру" на экране появлялось видеоизображение визитера, а дверь открывалась дистанционно нажатием сенсорной кнопки.

"Сами по себе технологии не имеют ценности, – констатировал Максим Акимов. – Фокусироваться нужно на ценностях ИТ-решений для бизнеса, граждан и государства". Кроме того, он обратил внимание, что в экспозиции представлены замечательные модели умных систем на транспорте и в сфере ЖКХ.

