Энергетики готовятся к зиме

Сотрудники Илекского РЭС Центрального производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" ведут капитальный ремонт распределительных сетей в Илекском районе Оренбургской области.

В селе Краснохолм энергетики ремонтируют три воздушных линии электропередачи напряжением 10 кВ, от которых получают электроэнергию два сельских поселка. Сотрудники Краснохолмского мастерского участка Илекского РЭС установят 93 дополнительных опоры, чтобы исключить схлесты проводов и аварийные отключения в ветреную погоду.

Капитальный ремонт в Краснохолме – это часть летней ремонтной программы Илекского РЭС. В июне и июле энергетики расчистили от древесно-кустарниковой поросли более 5 гектаров просек. До начала осенне-зимнего периода будет отремонтировано оборудование 118 подстанций в поселке Димитровском, селах Мухраново, Привольное, Кардаилово. Для безопасного проведения работ необходимы кратковременные отключения электроэнергии. Об этом сотрудники РЭС оповещают глав поселковых и сельских администраций письмами, по телефону, размещают объявления на информационных досках магазинов, клубов, фельдшерско-акушерских пунктов и почтовых отделений. А сейчас энергетики собирают базу для рассылки смс-уведомлений о плановых отключениях электроэнергии. - Во время съема показаний счетчиков сотрудники предлагают заполнить простую форму с согласием на получение сообщений о плановых отключениях и обработку персональных данных, - рассказал Юрий Кирпичников, начальник Илекского РЭС Центрального производственного отделения. – Если абонент не возражает, мы вносим номер телефона в базу и в случаях проведения плановых работ, он получит уведомление об отключении с указанием даты и времени. Лето - наиболее оптимальный и безопасный сезон для проведения массовых ремонтов: отсутствуют риски выхода из строя котельных, систем отопления жилых домов. Массовые ремонтные работы проходят во всех подразделениях "Оренбургэнерго". К зиме подготовят около полутора тысяч подстанций и более 1400 линий электропередачи. Ремонтные бригады энергетиков работают в 1000 населенных пунктов Оренбургской области.