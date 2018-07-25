Шведский Vattenfall выделит € 1,94 млрд на расширение национальной сетевой инфраструктуры до 2023 г.

Шведский государственный энергохолдинг Vattenfall планирует выделить на модернизацию и расширение сетевой инфраструктуры в Швеции € 1,94 млрд в период с 2018 по 2023 гг. (из которых € 390 млн будет выделено в 2018 г.) с целью сократить перебои в энергоснабжении и адаптировать сетевую инфраструктуру к увеличению доли ВИЭ-генерации в общем объеме генерирующих мощностей.

В марте 2018 г. Vattenfall объявил также о планах инвестировать € 100 млн в разработку крупномасштабных проектов в области солнечной генерации в период 2018-2019 гг. По состоянию на декабрь 2017 г. у энергохолдинга уже есть реализованный проект сооружения крупномасштабной солнечной генерации мощностью 375 МВт, а также ряд реализованных европейских проектов сооружения распределенной солнечной генерации общей мощностью около 17 МВт.

