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Шведский Vattenfall выделит € 1,94 млрд на расширение национальной сетевой инфраструктуры до 2023 г.

Шведский Vattenfall выделит € 1,94 млрд на расширение национальной сетевой инфраструктуры до 2023 г.

26 июля 2018, 10:20
Рубрика: В мире
Метки: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

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Шведский государственный энергохолдинг Vattenfall планирует выделить на модернизацию и расширение сетевой инфраструктуры в Швеции € 1,94 млрд в период с 2018 по 2023 гг. (из которых € 390 млн будет выделено в 2018 г.) с целью сократить перебои в энергоснабжении и адаптировать сетевую инфраструктуру к увеличению доли ВИЭ-генерации в общем объеме генерирующих мощностей.

В марте 2018 г. Vattenfall объявил также о планах инвестировать € 100 млн в разработку крупномасштабных проектов в области солнечной генерации в период 2018-2019 гг. По состоянию на декабрь 2017 г. у энергохолдинга уже есть реализованный проект сооружения крупномасштабной солнечной генерации мощностью 375 МВт, а также ряд реализованных европейских проектов сооружения распределенной солнечной генерации общей мощностью около 17 МВт.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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