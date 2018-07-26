США пугают российско-китайской угрозой

Олег Дерипаска и члены его семьи не успевают до начала августа снизить доли в En+ Group, контролирующей "Русал" и "Евросибэнерго", чтобы вывести группу из-под санкций США. Это следует из доклада консультантов из Mercury, представляющей интересы En+ в Вашингтоне. Рассматривается продажа акций или передача их в траст, процедуры должны пройти лишь в августе-сентябре. Из-за этого Mercury добивается временного исключения En+ из-под санкций США, угрожая национализацией En+ в России или продажей группы "в интересах Китая".

Консалтинговая компания Mercury, лоббирующая интересы En+ Group Олега Дерипаски в диалоге с Вашингтоном, предоставила в Минюст США документ о ходе исполнения "плана Баркера". План содержит меры, которые могут вывести En+ из-под санкций США (назван по имени независимого главы совета директоров группы лорда Грегори Баркера).

У господина Дерипаски на конец 2017 года было свыше 66% En+, которая владеет 48,13% "Русала" и контролирует компанию по соглашению акционеров. Бизнесмен и его активы подпали под санкции США 6 апреля, но En+ раскрывала, что Олег Дерипаска согласился для спасения группы снизить свою долю в ней ниже контрольной (источники Bloomberg и “Ъ” говорили о приемлемом для Минфина США пороге "около 40%"). Надо отметить, что входящее в En+ "Евросибэнерго" — основной поставщик энергии для "Русала", и выводить из-под санкций только алюминиевую компанию было бы опрометчиво.

В документе Mercury содержится несколько важных аспектов. Так, рассматривается продажа или передача в траст части акций En+, принадлежащих как Олегу Дерипаске, так и членам его семьи. На конец 2017 года у последних было 11,4% En+. Около 5,8% — у Полины Дерипаски, с которой господин Дерипаска, по показаниям экс-главы En+ Максима Сокова в лондонском суде, развелся, а 1,75% — у ее отца Валентина Юмашева. Эти процедуры, по заявлению Mercury, не могут быть завершены к 5 августа, когда истекает лицензия Минфина США на выход инвесторов из акций и долга En+ и "Русала", поскольку потребуется "множество трансакций и регуляторных одобрений", которые затянутся до сентября включительно. Поэтому Mercury просит временно вывести En+ из-под санкций, чтобы завершить мероприятия "плана Баркера".

Потенциальные покупатели акций En+ не раскрыты, но искать их, а также заниматься созданием траста должна Rothschild & Co. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорил в конце июня, что процесс идет, хотя и с трудом, поскольку "прецедентов просто не было". Он допускал, что часть акций бизнесмена сначала может быть передана в траст для снятия санкций и получения более выгодного предложения, хотя деньги от сделки будут временно заморожены. При этом в письме Mercury подчеркивается, что нежелание Вашингтона пойти навстречу En+ может привести к "потенциальной продаже" группы "в китайских интересах" или национализации со стороны РФ. Эти варианты выглядят не только давлением на США, которые ведут торговую войну с Китаем и санкционную — с РФ, но и, видимо, нежелательны для самой En+. При этом 16 июля в официальном аккаунте Олега Дерипаски в Instagram появилось фото владельца Alibaba Group Джека Ма в родном городе российского бизнесмена Усть-Лабинске (позже фото было удалено, представители сторон не комментировали встречу).

Трейдер Glencore, следует из документа Mercury, по-прежнему намерен завершить конвертацию своих 8,75% в "Русале" в акции En+. Он, говорили источники “Ъ”, должен получить около 11% En+ через допэмиссию, что поспособствует снижению долей Олега Дерипаски и его семьи. Существенное внимание уделено ВТБ — крупному акционеру En+ поневоле (весной после дефолта AnAn Group, связанной со скандально известной китайской CEFC, доля банка в группе выросла до 9,62%) и давнему партнеру Олега Дерипаски. Предполагается, что частью акций госбанка в En+ будет голосовать уже представленное Минфину США независимое лицо. В банке будет создан escrow-счет, на котором будут заморожены средства от En+, предназначенные господину Дерипаске, до тех пор, пока он остается под санкциями. Кроме того, должен быть погашен кредит группы перед ВТБ (деталей нет).

Источник “Ъ”, знакомый с подготовкой обращения, уверяет, что ряд данных в нем "устарел" (документ подан 12 июля.— “Ъ”), и "ситуация находится в динамике". По данным “Ъ”, в ФАС документы по каким-либо сделкам с En+ и "Русалом" не поступали. В En+, "Русале", ВТБ, Glencore отказались от комментариев. Глава Минфина США Стивен Мнучин 21 июля говорил Reuters, что министерство получило план по выводу "Русала" из-под санкций и будет искать "приемлемое решение". На рынке нет информации о потенциальных покупателях акций En+ у Олега Дерипаски, но оптимальным вариантом для него выглядит передача в траст в надежде на улучшение отношений между РФ и США, говорит источник “Ъ” на инвестрынке.

Коммерсант