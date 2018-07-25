Т Плюс утраивает инвестиции в основные активы

Группа "Т Плюс" в первом полугодии 2018 года инвестировала в техническое перевооружение, реконструкцию и развитие своих активов в 16 регионах России 5,9 млрд рублей. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, когда объем вложенных средств составил 1,8 млрд рублей.

"Т Плюс - один из крупнейших инвесторов в российскую экономику, - заметил Денис Паслер, председатель правления компании. – Все наши инвестиции – это реальный вклад в благосостояние страны, надежность базовой инфраструктуры для роста промышленности и социальной сферы".

Т Плюс ежегодно увеличивает вложения в поддержание технического состояния и развитие генерирующего оборудования и распределительной инфраструктуры на территориях присутствия. В целом в 2018 году инвестиционная программа запланирована в объеме 23,4 млрд рублей, что на 53% больше инвестиционной программы 2017 года (15,3 млрд рублей). В свою очередь инвестпрограмма 2017 года была на 37% выше показателя 2016 года (11,2 млрд рублей). Компания поступательно увеличивает вложения в оптимизацию тепловых узлов, а также реализацию проектов в области энергосбережения и эффективности.

