VIII Международный форум энергетиков и промышленников "Форсаж" пройдет в Калужской области

На светлой поляне, недалеко от Обнинска совсем скоро раскинут палатки молодые и талантливые энергетики, промышленники, представители Администраций из четырех регионов страны. Участники форума "Форсаж" приступят к разработке стратегий развития регионов по формуле "Территориальный код".

Форум, организуемый Международной ассоциацией граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО" - это уникальная площадка для коммуникаций и обмена знаниями молодых специалистов базовых отраслей промышленности с целью развития человеческого капитала и выработки проектных решений по наиболее актуальным социально-экономическим проблемам в масштабе страны, отдельных регионов, отраслей и предприятий.

Основные цели форума - всестороннее раскрытие интеллектуального потенциала молодых работников ТЭК и энергетического машиностроения, развитие корпоративной культуры и внутренних коммуникаций, реализация молодежной политики организаций-участников.

В течение недели участники "Форсажа" - обитатели палаточного городка, объединенные в межкорпоративные потоки, не только примут участие в обширной образовательной программе, но и получат серьезные навыки командной работы по решению конкретных корпоративных, межкорпоративных и отраслевых задач.

Ключевой задачей форума этого года станет разработка комплексных проектов развития территорий присутствия организаций, представленных делегатами Форума, в привязке к вызовам цифровой трансформации и переходу к новому технологическому укладу, а также формирование устойчивых местных сообществ из сотрудников крупнейших корпораций России для совместной работы по развитию территорий. Без использования информационных ресурсов и инструментов сегодня сделать это невозможно.

Поэтому Центр развития коммуникаций ТЭК организует на форуме Медиа-поток. Он пройдет под эгидой ведущей Всероссийской межотраслевой премии "КонТЭКст" с использованием кейсов-победителей и привлеченных экспертов премии – ведущих коммуникаторов отрасли. Медиа-поток – это уникальная площадка для создания механизма продвижения территорий в кратчайшие сроки за счет использования инструментов интегрированных коммуникаций.

Участники потока будут формировать эти инструменты для их использования как на площадке форума, так и в дальнейшем, уже в самих регионах, после события.

Работа медиа-потока форума "Форсаж" строится на объединении нескольких блоков:

Мастер-классы ведущих экспертов для участников медиа-потока Работа в командах по продвижению регионов Отработка навыков формирования эффективных коммуникаций с целью продвижения проектов Презентация результатов

Команды медиа-потока участвуют в конкурсе на наиболее эффективное представление выбранного региона в социальных сетях. Перед каждой командой ставится задача, которую они должны максимально эффективно реализовать, параллельно выполняя задачи, связанные с продвижение выбранных регионов.

Участники медиа-потока узнают как правильно выстроить отношения с представителями госведомств и как в этом могут помочь новые мультимедиа. Освоят новые digital-коммуникации, и узнают как их использовать в продвижении компании и территорий. Повысят эффективность развития территорий за счет улучшения практики коммуникаций. Разработают мультимедийный формат сообщений для взаимодействия с внешней средой и прослушают кейсы ведущих энергокомпаний – участников "КонТЭКста". Научатся работать с блогосферой и использовать ее в продвижении региона. Посоревнуются в продвижении проектов в социальных сетях.

"Форсаж-2018" соберет около 800 человек со всей страны. Традиционно, основу интеллектуального десанта составят молодые лидеры из РусГидро, Росатома, Россетей, СО ЕЭС, РЖД, Сибура, Ростелекома и других крупнейших энергетических и промышленных компаний. Отличительной особенностью "Форсажа-2018" будет региональный акцент.