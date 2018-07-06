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Анонсы

VIII Международный форум энергетиков и промышленников "Форсаж" пройдет в Калужской области

VIII Международный форум энергетиков и промышленников Форсаж пройдет в Калужской области

26 июля 2018, 10:57
Рубрика: Анонсы
Метки: ФОРУМ

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На светлой поляне, недалеко от Обнинска совсем скоро раскинут палатки молодые и талантливые энергетики, промышленники, представители Администраций  из четырех регионов страны. Участники форума "Форсаж"  приступят к разработке стратегий развития регионов по формуле "Территориальный код".

Форум, организуемый Международной ассоциацией граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО" - это уникальная площадка для коммуникаций и обмена знаниями молодых специалистов базовых отраслей промышленности с целью развития человеческого капитала и выработки проектных решений по наиболее актуальным социально-экономическим проблемам в масштабе страны, отдельных регионов, отраслей и предприятий.

Основные цели форума - всестороннее раскрытие интеллектуального потенциала молодых работников ТЭК и энергетического машиностроения, развитие корпоративной культуры и внутренних коммуникаций, реализация молодежной политики организаций-участников.

В течение недели участники "Форсажа" - обитатели палаточного городка, объединенные в межкорпоративные потоки, не только примут участие в обширной образовательной программе, но и получат серьезные навыки командной работы по решению конкретных корпоративных, межкорпоративных и отраслевых задач.

Ключевой задачей форума этого года станет разработка комплексных проектов развития территорий присутствия организаций, представленных делегатами Форума, в привязке к вызовам цифровой трансформации и переходу к новому технологическому укладу, а также формирование устойчивых местных сообществ из сотрудников крупнейших корпораций России для совместной работы по развитию территорий.  Без использования информационных ресурсов и инструментов сегодня сделать это невозможно. 

Поэтому Центр  развития коммуникаций ТЭК организует на форуме Медиа-поток. Он пройдет под эгидой ведущей Всероссийской межотраслевой премии "КонТЭКст" с использованием кейсов-победителей и привлеченных экспертов премии – ведущих коммуникаторов отрасли. Медиа-поток – это уникальная площадка для создания механизма продвижения территорий в кратчайшие сроки за счет использования инструментов интегрированных коммуникаций. 

Участники  потока будут формировать эти инструменты для их использования как на площадке  форума, так и в дальнейшем, уже в самих регионах, после события.

Работа медиа-потока форума "Форсаж" строится на объединении нескольких блоков:

  1. Мастер-классы ведущих экспертов для участников медиа-потока
  2. Работа в командах по продвижению регионов
  3. Отработка навыков формирования эффективных коммуникаций с целью продвижения проектов
  4. Презентация результатов

Команды  медиа-потока участвуют в конкурсе на наиболее эффективное представление выбранного региона в  социальных сетях. Перед каждой командой ставится задача, которую они должны максимально эффективно реализовать, параллельно выполняя задачи, связанные с продвижение выбранных регионов.

Участники  медиа-потока узнают как правильно выстроить отношения с представителями госведомств и как в этом могут помочь новые мультимедиа.  Освоят новые  digital-коммуникации, и узнают как их  использовать в продвижении компании и территорий. Повысят  эффективность развития территорий  за счет улучшения практики коммуникаций.  Разработают мультимедийный формат сообщений для взаимодействия с внешней средой и прослушают  кейсы ведущих энергокомпаний – участников "КонТЭКста". Научатся работать с блогосферой и использовать ее в продвижении региона. Посоревнуются в  продвижении проектов в социальных сетях.

"Форсаж-2018" соберет около 800 человек со всей страны. Традиционно, основу интеллектуального десанта составят молодые лидеры из РусГидро, Росатома, Россетей, СО ЕЭС, РЖД, Сибура, Ростелекома и других крупнейших энергетических и промышленных компаний. Отличительной особенностью "Форсажа-2018" будет региональный акцент.

Компания: Центр развития коммуникаций ТЭК

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