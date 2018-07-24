Видео для сборщика: с оборудованием IEK® легко и просто

Группа компаний IEK запускает новый проект в помощь профессиональным сборщикам электрооборудования и частным пользователям: видеоинструкции по продукции IEK®. В видеороликах представлены описание и пошаговая демонстрация монтажа оборудования IEK®.

Первый видеоролик посвящён металлическим корпусам ВРУ SMART IP31, которые используются для сборки вводно-распределительных низковольтных комплектных устройств. На базе ВРУ SMART IP31 можно собрать большинство существующих вариантов ВРУ. Ассортимент ВРУ SMART насчитывает 10 габаритных размеров. Отдельные корпуса могут стыковаться в блоки. Огромный выбор аксессуаров сделает надежным монтаж и упростит сборку ВРУ.

Видеоролик демонстрирует все этапы монтажа с использованием базового комплекта поставки и дополнительных комплектующих, расширяющих функциональные возможности ВРУ SMART IEK®.

Новый видеоролик смотрите на нашем канале IEK GROUP в YouTube или на сайте iek.ru в разделе "Видеоинструкции".

Страница IEK GROUP на YouTube содержит видеоматериалы о производстве и тестировании продукции IEK®, видео-референсы с реализованных объектов, обучающие ролики по подготовке проектов с использованием оборудования IEK®, сюжеты и репортажи об участии IEK GROUP в системе подготовки специалистов и в развитии движения WorldSkills Russia.