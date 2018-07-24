"Хабаровские электрические сети" провели штабную тренировку

В филиале АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" прошла штабная тренировка по выполнению мероприятий гражданской обороны.

Мероприятие проводилось с целью совершенствования знаний и практических навыков руководящего состава и органов управления гражданской обороны структурного подразделения "Центральные электрические сети" хабаровского филиала АО "ДРСК".

В ходе тренировки были отработаны вопросы оповещения и сбора руководящего состава и органов управления гражданской обороны структурного подразделения "Центральные электрические сети", наличие аварийного запаса материалов и оборудования и готовность автотранспортной техники. Помимо этого, были отработаны навыки организации выполнения мероприятий в условиях угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации при переводе структурного подразделения на работу в условиях военного времени. По итогам проведения мероприятия руководителем штабной тренировки дана положительная оценка действиям всех участников.