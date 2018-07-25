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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Хищение 1,7 млн кВт*ч электроэнергии пресечено в Ростовской области

Хищение 1,7 млн кВт*ч электроэнергии пресечено в Ростовской области

26 июля 2018, 11:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОСТОВЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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Хищение электроэнергии в особо крупном объеме пресекли сотрудники ПАО "МРСК Юга" в Ростовской области. В Неклиновском районе владелец рыбоперерабатывающего предприятия незаконно потреблял электроэнергию, используя модифицированный счетчик.

Вычислить нарушителя удалось благодаря дистанционному мониторингу показателей приборов учета и локализации нарушений. Круглосуточно используя морозильники, полностью заполненные готовой продукцией, организация официально оплачивала всего около 30 тыс. кВт*ч в месяц. Учитывая суммарную мощность оборудования и то, что уже несколько недель градусник не опускался ниже тридцати градусов, эта сумма, даже по самым скромным подсчетам, должна была быть, как минимум, в 3-4 раза больше.

Прибывших на объект энергетиков не допускали на территорию предприятия более 3 часов, однако, скрыть последствия вмешательства в работу счетчиков все же не удалось. Результат проверки – выявленные "заряженные" счетчики и акт о безучетном потреблении 1,7 млн кВт*ч на сумму 10,2 млн рублей. Предоставить счетчики на экспертизу, собственник, кстати, наотрез отказался.

С наступлением лета традиционно активизируются предприимчивые "сезонные" бизнесмены – производители и продавцы прохладительных напитков и мороженного, владельцы летних кафе, комплексов отдыха и развлечений, предприятия переработки и глубокой заморозки продуктов. Они входят в "группу риска" и поэтому попадают под внеплановые рейдовые проверки энергетиков. Результат таких проверок легко прогнозируем, а суммы к возмещению ущерба исчисляются миллионами.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

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