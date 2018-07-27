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Глава Минфина США заявил о продуктивных переговорах с "Русалом" по санкциям

Глава Минфина США заявил о продуктивных переговорах с Русалом по санкциям

27 июля 2018, 17:25
Рубрика: В мире
Метки: РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ

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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что министерство ведет продуктивные переговоры с "Русалом", который находится под американскими санкциями, передает Reuters.

6 апреля Минфин США ввел санкции против 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против активов российского бизнесмена Олега Дерипаски — En+ Group, группа ГАЗ, "Базовый элемент", "Русал".

Мнучин отметил, что целью США было "изменить поведение российского бизнесмена".

"Мы не стремились наложить санкции на алюминиевые компании, и я думаю, что мы ведем продуктивные переговоры с этой компанией для решения этих вопросов", — сказал Мнучин.

Ранее Мнучин заявил, что "Русал" обратился к Минфину США по определенным вопросов для исключения из санкционного списка. При этом министр не сообщил, какие именно предложения были выдвинуты. Он также добавил, что у США нет цели вывести "Русал" из бизнеса.

RNS

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Эта новость часть сюжета РУСАЛ под санкциями
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