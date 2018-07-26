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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра на соревнованиях профмастерства группы компаний "Россети" будут представлять специалисты брянского филиала

МРСК Центра на соревнованиях профмастерства группы компаний Россети будут представлять специалисты брянского филиала

27 июля 2018, 16:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СОРЕВНОВАНИЯ-2018, МРСК ЦЕНТРА

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30 июля в Нижневартовске на тренировочном полигоне филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовских энергетических сетей стартуют соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ ДЗО ПАО "Россети". В ходе семи соревновательных этапов энергетикам предстоит продемонстрировать навыки и умения, связанных с решением повседневных задач из сферы их основной профессиональной деятельности: от замены дефектного изолятора на опоре ЛЭП до действий в экстренных ситуациях, таких как, ликвидация возгорания в охранной зоне воздушной линии или спасения попавшего под напряжение человека.

ПАО "МРСК Центра" на соревнованиях будет представлять бригада брянского филиала, показавшая лучший результат среди бригад 11 филиалов компании на прошедшем в начале июля года межрегиональном этапе состязаний. Руководитель команды - заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник Управления высоковольтных сетей (УВС) Брянскэнерго Сергей Скоробреха.. В ее состав вошли специалисты Дятьковской бригады Брянского участка службы линий электропередачи УВС Брянскэнерго: мастер Альберт Замалиев и электромонтеры Сергей Фомин, Алексей Никулин и Николай Степин..

- Представлять МРСК Центра на всероссийских соревнованиях – честь для нас, - говорит руководитель команды Сергей Скоробреха. – Вместе с тем, на нас возложена и большая ответственность: хорошо пройти конкурсные этапы состязаний, чтобы еще раз доказать, что в нашей компании работают настоящие профессионалы. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выступить достойно.

Участвовать в соревнованиях лучшая команда МРСК Центра будет в составе группировки, в которую также входит их коллеги из МРСК Центра и Приволжья – команда филиала "Нижновэнерго". Возглавляет группировку заместитель главного инженера - начальник департамента производственной безопасности и производственного контроля ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Юрий Игнатенко. Завершатся соревнования 3 августа.

Компания: ПАО "МРСК Центра"

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