МРСК Центра на соревнованиях профмастерства группы компаний "Россети" будут представлять специалисты брянского филиала

30 июля в Нижневартовске на тренировочном полигоне филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовских энергетических сетей стартуют соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ ДЗО ПАО "Россети". В ходе семи соревновательных этапов энергетикам предстоит продемонстрировать навыки и умения, связанных с решением повседневных задач из сферы их основной профессиональной деятельности: от замены дефектного изолятора на опоре ЛЭП до действий в экстренных ситуациях, таких как, ликвидация возгорания в охранной зоне воздушной линии или спасения попавшего под напряжение человека.

ПАО "МРСК Центра" на соревнованиях будет представлять бригада брянского филиала, показавшая лучший результат среди бригад 11 филиалов компании на прошедшем в начале июля года межрегиональном этапе состязаний. Руководитель команды - заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник Управления высоковольтных сетей (УВС) Брянскэнерго Сергей Скоробреха.. В ее состав вошли специалисты Дятьковской бригады Брянского участка службы линий электропередачи УВС Брянскэнерго: мастер Альберт Замалиев и электромонтеры Сергей Фомин, Алексей Никулин и Николай Степин..

- Представлять МРСК Центра на всероссийских соревнованиях – честь для нас, - говорит руководитель команды Сергей Скоробреха. – Вместе с тем, на нас возложена и большая ответственность: хорошо пройти конкурсные этапы состязаний, чтобы еще раз доказать, что в нашей компании работают настоящие профессионалы. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выступить достойно.

Участвовать в соревнованиях лучшая команда МРСК Центра будет в составе группировки, в которую также входит их коллеги из МРСК Центра и Приволжья – команда филиала "Нижновэнерго". Возглавляет группировку заместитель главного инженера - начальник департамента производственной безопасности и производственного контроля ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Юрий Игнатенко. Завершатся соревнования 3 августа.