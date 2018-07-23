Продукция ЗЭТО будет представлена на экспозиции промышленных предприятий Псковской области в рамках Международных армейских игр АрМИ-2018

Продукция ЗАО "ЗЭТО" будет представлена на выставочной экспозиции ведущих промышленных предприятий Псковской области на международном конкурсе "Десантный взвод" с 28 июля по 9 августа, проходящего в рамках Международных армейских игр "АрМИ-2018".

Торжественная церемония открытия международного конкурса пройдет 28 июля на полигоне "Завеличье". Жители и гости Псковской области смогут стать зрителями зрелищного мероприятия, в программу которого войдут десантирование, показательные выступления военнослужащих, выставка современной военной техники.

В свою очередь иностранные гости смогут ознакомиться с туристическим и инвестиционным потенциалом Псковской области. На полигоне будет работать выставка продукции ведущих промышленных предприятий региона: "ЗЭТО", "М-Конструктор", "ПолиКомпозит", "Славянка", "Псков-Полимер", "Экокабель", "Нор-Маали". Кроме того, будет презентованы возможности особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Моглино".

Четвертый международный конкурс "Десантный взвод" пройдет с 28 июля по 9 августа в рамках Международных армейских игр "АрМИ-2018". В нем примут участие более 420 военнослужащих из России, Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. В качестве наблюдателей выступят представители Индии.

Псковская область впервые стала площадкой для такого масштабного мероприятия благодаря поддержке врио Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Администрации региона. Ранее соревнования проходили в Рязанской области, Краснодарском крае и на полигоне Хаодянь Народно-освободительной армии Китая.