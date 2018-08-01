Идеи молодых специалистов МРСК Юга станут основой концепции развития Западной Сибири

Молодые участники форума "Форсаж-2018" от ПАО МРСК Юга (входит в группу компаний "Россети") взялись за разработку проекта по развитию Ханты-Мансийского автономного округа. Лучшие проекты и идеи участников будут отмечены и предложены профильным ведомствам к реальной реализации.

Ханты-Мансийский автономный округ - регион западной части Сибири - стал регионом, разработкой развития которого занялись участники форума, специалисты ростовского и волгоградского филиалов МРСК Юга.

"Участвуя в разработке концепции развития западной Сибири, в частности, Ханты-Мансийского автономного округа, мы предварительно проанализировали существующие проблемы данного округа и уже потом стали определять приоритетные цели, направления развития этого субъекта России. В итоге пришли к выводу, что в данном регионе, прежде всего, необходимо улучшить социальные условия и экологию. И, соответственно, мы делаем в своем проекте акцент именно на эти составляющие", - сообщил участник форума, специалист ростовского филиала МРСК Юга Иван Васюков.

Молодые инженеры подошли к выполнению поставленной задачи не только строго с технической стороны, но и учли экономические, культурные и экологические аспекты развития региона. В результате, проект станет консолидацией комплексных решений.

"Модернизация очистных сооружений, раздельный сбор техническо-бытовых отходов, реконструкция инженерных сетей коммунального хозяйства и промышленного назначения, развитие транспортного сообщения с европейской частью России и внутри региона, ликвидация и реструктуризация убыточных производств, так как они более не приносят дохода, а лишь только загрязняют окружающую среду, – эти вопросы, которые мы отражаем в нашем проекте, являются социально, экономически, экологически значимыми направлениями развития обозначенного региона", - отмечает инженер службы подстанций волгоградского филиала МРСК Юга Сергей Петряков.

Напомним, что в течение всей работы форума участники в форме деловой игры "Территориальный код" разрабатывают проекты развития отдельных территорий. Участники в группах по 7-8 человек должны проанализировать определенный субъект России по четырем аспектам - экономическому, социальному, культурному и экологическому, - а затем оценить глобальные и локальные угрозы, чтобы выявить лакуны и предложить решение проблемы. Лучшие проекты, по итогам финальной презентации, будут отобраны для реализации в обозначенных регионах.