Ивэнерго реализует программу по расчистке просек воздушных линий электропередачи

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" ведутся активные работы по расчистке просек под воздушными линиями электропередачи (ВЛ) от древесно-кустарниковой растительности. Цель мероприятий - минимизировать риски возможных технологических нарушений, вызванных перекрытием токоведущих частей ВЛ на поросль и ветки деревьев.

В период с января по июль энергетики расчистили трассы ВЛ на территории 716 га, в том числе 183 га под воздушными линиями электропередачи 110 кВ, 294 га - под ВЛ 35 кВ, 239 га – под ВЛ 0,4-6-10 кВ. Работы выполняются в строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями природоохранного законодательства.

Расчистка просек ВЛ от поросли осуществляется с использованием тракторов с навесным оборудованием, бульдозера и мульчеров. Применение механизированного способа существенно повышает производительность и эффективность работ, не наносит ущерба окружающей среде и снижает риск пожароопасных ситуаций в лесных массивах. В заболоченной местности и в труднодоступных для техники местах расчистка производится вручную с помощью бензопил и кусторезов.

Во втором полугодии 2018 года работа по данному направлению продолжена. Всего в рамках ремонтной программы 2018 года энергетики планируют провести расчистку и расширение более 1 000 га просек под ВЛ различного класса напряжения.

Отметим, что качественная и своевременная очистка трасс воздушных линий от поросли и кустарниковой растительности позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей и является важным условием успешной подготовки электросетевого комплекса к предстоящей зиме.