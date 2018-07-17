"Камский кабель" вошел в число участников краевого проекта по повышению производительности труда

ООО "Камский кабель" и Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве по программе "Повышение производительности труда и поддержка занятости в Пермском крае".

На предприятии будет реализован ряд проектов, направленных на повышение производительности труда. Правительство Пермского края, в свою очередь, окажет информационную и методологическую поддержку.

Для "Камского кабеля" повышение производительности труда – первостепенная задача, связанная с развитием производственных процессов, модернизацией оборудования, обеспечением высокого качества продукции. "Камкабель" первым среди пермских предприятий успешно внедрил у себя и поддерживает систему бережливого производства, а также ведет работу по интеграции современного программного обеспечения с целью автоматизации производства.

"Участие в программе для нас – это повод проработать новые процессы, которые могут привести к росту производительности труда. Одно из ключевых направлений – работа с персоналом. Приоритетами для нас будут обеспечение высокого уровня специалистов и повышение квалификации работников, повышение престижа рабочих специальностей и в целом инженерного образования среди молодёжи, снижение издержек и затрат, создание высокопроизводительных рабочих мест", – отметила Вера Яковлева, директор по персоналу ООО "Камский кабель".

Программа "Повышение производительности труда и поддержка занятости в Пермском крае" была принята губернатором Пермского края сроком на 2017-2025. Координатором работ выступает Фонд "Региональный центр инжиниринга". Цель программы — повышение уровня производительности труда на предприятиях Пермского края, содействие созданию высокопроизводительных рабочих мест и развитию новых профессиональных навыков у сотрудников. Предполагается, что программа увеличит эффективность работы предприятий за счёт применения лучших практик и методик по повышению производительности труда. 25 крупных предприятий города уже участвуют в проекте.