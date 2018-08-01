"Пожар ликвидирован!" - Команда ПАО "МРСК Волги" прошла этап № 7

На учебно-тренировочном полигоне филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети продолжаются Всероссийские соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ.

Во второй день профессиональных состязаний команда ПАО "МРСК Волги" прошла этап №7 "Ликвидация пожара в охранной зоне ВЛ 110 кВ при падении провода на землю".

Цель данного этапа – оценка уровня подготовки персонала при выполнении организационных и технических мероприятий, обеспечивающих допуск пожарного подразделения МЧС для ликвидации условного пожара в охранной зоне ВЛ 110 кВ (подэтап 1), и навыков персонала при тушении пожара первичными средствами пожаротушения (подэтап2).

"Обнаружено горение травы под ВЛ 110 кВ" , - судья даёт вводную согласно сценарию, включаются два секундомера и начинается отсчёт нормативного времени первого подэтапа – 20 минут. Бригада проводит оценку обстановки на месте, докладывает информацию диспетчеру, устанавливает переносное заземление на месте проведения работ. По прибытии подразделения МЧС бригада указывает необходимое расстояние до токоведущих частей, на которые может быть подано напряжение, выдаёт бойцам МЧС необходимые средства защиты, проверяет установку заземлений насоса пожарного автомобиля и ручного пожарного ствола и допускает к тушению пожара.

"Приступить к ликвидации пожара", - командует судья. Второй подэтап занимает всего минуту. Участники команды осматривают огнетушители и средства защиты, тушат пожар.

"Пожар ликвидирован", - докладывает мастер старшему судье, бригада ПАО "МРСК Волги" получает 188 баллов из 200 возможных.

