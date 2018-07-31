Совершенствование мастерства – совершенствование технологий: в рамках профсоревнований "Россетей" открылась отраслевая выставка

Выставка производителей техники, оборудования, средств защиты и спецодежды открылась 31 июля в Нижневартовске в рамках Всероссийских соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи 110 кВ. Свои лучшие разработки и продукцию представили около 20 предприятий стран России и Казахстана.

"Мы рады, что вы конкурируете с западными компаниями не только по ценовым характеристикам, но и по качеству изделий. Безопасность персонала особенно актуальна для "Россетей". Обеспечение надёжности электроснабжения зависит напрямую от безопасности персонала, от технологий, инструментов, приспособлений, которые помогут нам работать не только быстро и качественно, но в первую очередь безопасно", – отметил, открывая выставку, главный судья соревнований Василий Рожков. Он поблагодарил всех участников за внимание и пригласил к сотрудничеству с энергетиками.

Отраслевые выставки традиционно сопровождают соревнования профмастерства группы компаний "Россети" и неизменно отвечают тематике соревнований. Так, в этом году в разделе специализированной техники можно увидеть транспорт для работы на высоте, а также вездеходные машины, не имеющие аналогов в мире. Одна из них "Тром-8 УЭС", предназначенная для расчистки охранных зон, запросто преодолевает болота и даже реки. "Мы на ней Иртыш переплывали, а это километр, между прочим. Такой техники в мире больше не существует!" – не без гордости рассказывает Алексей Гринкевич, руководитель проекта "Спецтехника Тром-8". Есть повод для гордости за собственную продукцию и у производителей средств индивидуальной защиты при работе на высоте и систем спасения – группы компаний "Венто". В действии эти системы можно увидеть на третьем этапе Всероссийских соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи 110 кВ. Большинство команд снимают с опоры пострадавшего от действий электрического тока именно с помощью такого снаряжения.

В свободное время стенды производителей изучают участники соревнований – именно им предстоит использовать большинство новинок в работе. Один из них – Алексей Гамалин, электромонтёр команды МРСК Северо-Запада. Ему, как настоящему профессионалу, интересны усовершенствованные модели оборудования, с которым он работает каждый день. "На такой масштабной выставке я впервые. Удивило, что здесь даже техника представлена. Интересно, что каждый год у компаний-производителей появляется что-то новое, к примеру, улучшенные страховочные привязи, это говорит о стремлении улучшить и упростить нашу работу", – поделился впечатлением Алексей.

Важно, что выставка становится для производителей не просто презентационной площадкой, но позволяет им установить обратную связь с потребителями. "Специалисты которые эксплуатируют нашу продукцию, озвучивают нам проблематику, мы обсуждаем это с производством и совершенствуем свою продукцию", - объясняет директор по маркетингу ПО "Форэнерго" Андрей Деев.

Во время работы выставки планируется провести несколько круглых столов по актуальным вопросам охраны труда, обеспечения безопасности, применения нового оборудования в электроэнергетике. Завершит работу выставка в день подведения итогов всероссийских соревнований профессионального мастерства 3 августа.