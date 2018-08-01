В Крыму готовы увеличить мощность Симферопольской ТЭЦ

Компания "КрымТЭЦ" намерена нарастить мощность своей основной электростанции в Симферополе до 300 мегаватт за счет модернизации собственного оборудования и установки трех газовых турбин АО "ОДК", сообщил генеральный директор "КрымТЭЦ" Тарас Целый.

"Компания "КрымТЭЦ" намерена увеличить мощность Симферопольской ТЭЦ на 210 мегаватт — до 300 мегаватт. На сегодня установленная мощность станции 86 мегаватт", — заявил Целый на пресс-конференции.

Проект предполагается осуществить в два этапа: за счет установки нового оборудования – трех газовых турбин производства АО "ОДК" суммарной мощностью 180 мегаватт и модернизации существующего оборудования с увеличением мощности до 120 мегаватт, отметил Целый. По мнению Целого, выдача дополнительной мощности в сеть необходима для надежного покрытия вечерних и утренних максимальных нагрузок в симферопольском энергоузле, что составляет 44% от потребления всего Крыма.

Для расширения станции за счет установки новых трех газовых турбин потребуется финансирование порядка 20 миллиардов рублей, сказал Целый. "По нашей оценке, для расширения (станции) потребуется порядка 20 миллиардов средств. Речь идет исключительно о средствах компании, это не бюджетные средства", — отметил он.

По словам Целого, проект расширения станции поддержан властями Симферополя и Крыма, сейчас он рассматривается в Минэнерго России. Решение по проекту ожидается в ближайшее время, в случае его принятия реализация начнется в 2019 году и займет 15 месяцев.

АО "КрымТЭЦ" является поставщиком электрической и тепловой энергии в Крыму. В структуру компании входят Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская ТЭЦ (Керчь), "Сакские тепловые сети" (в том числе Сакская ТЭЦ). Установленная мощность Симферопольской ТЭЦ в 2017 году была увеличена с 68 до 86МВт.

Тепловой энергией от Симферопольской ТЭЦ отапливаются около 40% потребителей города, а также все жители близлежащих поселков Комсомольское, Грэсовский и Аэрофлотское. Камыш-Бурунская ТЭЦ покрывает порядка 40% потребности Керчи в тепловой энергии, "Сакские тепловые сети" — 95% города Саки.

РИА Новости