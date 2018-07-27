Во второй день соревнований команда МРСК Северо-Запада прошла два этапа

31 июля в ходе Всероссийских соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию ВЛ 110 кВ команда ПАО "МРСК Северо-Запада" прошла два этапа: "Ликвидация пожара в охранной зоне ВЛ-110 кВ" и "Осмотр ВЛ-110 с использованием 3D – тренажёра". На этапе "Ликвидация пожара" команда набрала 190 баллов из 200 возможных, на другом этапе – 167 баллов.

В составе команды МРСК Северо-Запада - представители сетевых участков производственного отделения "Центральные электрические сети" филиала "Колэнерго": старший мастер Тимофей Сабирьянов, электромонтёры по ремонту воздушных линий Роман Костин, Алексей Гамалин, Сергей Перевозников и Андрей Пономарев. Возглавляет команду заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю филиала МРСК Северо-Запада "Колэнерго" Вера Орлова.

Напомним, в соревнованиях принимают участие четырнадцать команд межрегиональных распределительных сетевых компаний и команда Федеральной сетевой компании, входящих в ПАО "Россети", а также команда ПАО "НК "Роснефть", выступающая вне конкурса.

В ходе состязаний командам предстоит преодолеть семь этапов: продемонстрировать знание теоретической базы с помощью программного комплекса "АСОП-эксперт", провести осмотр линии на 3-D тренажёре, показать навыки замены дефектного изолятора, соединения анкерной петли, измерения сопротивления заземления опоры, а также оказать помощь пострадавшему от действия электрического тока и ликвидировать пожар на линии 110 кВ.

