Enel Green Power будет сотрудничать CCE в области волновой энергии

Enel Green Power ("EGP") и австралийский компания Carnegie Clean Energy Limited ("CCE"), занимающаяся развитием возобновляемых источников энергии, подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на разработку и испытание генератора волновой энергии CETO 6 компании CCE. В рамках соглашения, компании EGP и Carnegie также будут проводить совместную работу по поиску, разработке и инвестированию в новые возможности для CETO 6 во всей Австралии, Европе и в остальных странах мира.

В рамках сотрудничества EGP инвестирует в данный проект около миллиона евро (1,6 миллиона австралийских долларов)

Антонио Каммисекра, Глава Enel Green Power, прокомментировал: "EGP активно занимается поиском и продвижением наиболее инновационных технологий в области возобновляемых источников энергии: морская энергетика является самым многообещающим и ярким примером. Мощные морские волны Австралии представляют собой один из самых перспективных доступных возобновляемых источников. Соглашение с CCE, компанией, которая активно занимается исследованиями в области морской энергетики в течение десяти лет, позволяет нам использовать одну из самых передовых технологий генерации энергии с серьезным потенциалом для дальнейшего развития".

Соглашение также предусматривает сотрудничество EGP и CCE в рамках проекта Albany Wave Energy Project (AWEP), поддерживаемого правительством, который предполагает проектирование, производство, установку и 12-месячные испытания полномасштабного блока CETO 6 у побережья Олбани, Западная Австралия. Ожидается, что этап испытания AWEP начнется к первой половине 2020 года.

Соглашение также предусматривает членство компании EGP в техническом комитете как компании CCE, так и Исследовательского центра волновой энергии (Wave Energy Research Center), находящегося под управлением Университета Западной Австралии при поддержке правительства Западной Австралии.

Новый генератор волновой энергии CETO 6 представляет собой усовершенствованную версию предыдущего блока CETO 5, разработанного компанией CCE. Новый объект включает автономное производство электроэнергии, а также несколько соединённых рычагов и систему преобразования энергии, которые преобразуют кинетическую энергию волн в электричество. Установленная мощность нового блока CETO 6 будет составлять 1,5 МВт, что является существенным увеличением по сравнению с мощностью предыдущего блока CETO 5, которая составляла 240 кВт. Благодаря многочисленным соединенным рычагам и системе преобразования энергии, потенциально увеличивающим выходную мощность, ожидается, что после производства в больших объёмах и, став частью крупномасштабного проекта, блок CETO 6 сможет конкурировать с другими основными технологиями ВИЭ.

CCE является австралийской компанией по разработке проектов в области возобновляемой энергетики, акции которой котируются на фондовой бирже. Компания насчитывает более 10 000 австралийских акционеров. Компания является 100% владельцем и разработчиком интеллектуальной собственности технологии волновой энергии CETO.

Enel Green Power, Глобальное подразделение по возобновляемым источникам энергии Группы Enel, занимается развитием и управлением объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. Enel Green Power представлена в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в Тихоокеанском регионе. Enel Green Power является мировым лидером в секторе "зеленой" энергетики и управляет объектами совокупной установленной мощностью порядка 42 ГВт. В портфель активов входят гидроэлектростанции, геотермальные электростанции, объекты солнечной и ветрогенерации, а также электростанции, работающие на биомассе. Enel Green Power активно работает над внедрением инновационных технологий на своих объектах возобновляемых источников энергии.

В Австралии Enel Green Power недавно ввела в эксплуатацию первое устройство установленной мощностью 45 МВт солнечной электростанции Bungala Solar One (137 МВт). Данный объект является частью солнечной электростанции Bungala Solar, расположенной рядом с Порт-Огаста, Южная Австралия. После ввода в эксплуатацию установленная мощность всего солнечного парка составит 275 МВт.