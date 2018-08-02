Итоги июля на мировом рынке стали

В июле на мировом рынке стали, можно сказать, возросло влияние внешних по отношению к нему факторов. К ним можно отнести, в частности, ограничения на импорт стальной продукции в США и Евросоюзе, изменения в государственной экономической политике ряда стран, наконец, исключительно жаркую погоду в Северо-Восточной Азии и Западной Европе, оказавшую воздействие на текущий спрос на стальную продукцию. Цены в прошедший месяц, по большей части, сохраняли относительную стабильность либо снижались, однако в некоторых регионах возникли и зоны роста.
- Какое-то время металлургические компании из других стран могут еще могут отправлять свою продукцию в ЕС в рамках установленных квот. В то же время, уже в ближайшие месяцы должны быть введены 25%-ные пошлины на "сверхлимитную" сортовую продукцию, прежде всего, арматуру. В секторе листового проката раньше всех должна исчерпаться квота на оцинкованную и окрашенную сталь.
- Проблемы турецкой экономики происходили из событий мая, когда резко упал курс национальной валюты, а Центральный банк страны был вынужден поднять процентные ставки. В течение мая-июня стоимость арматуры в лирах возросла в Турции более чем на 15%, хотя в долларах произошло снижение. Но это увеличение расходов для турецких строительных компаний усилило негативные тенденции на рынке стальной продукции и привело к падению спроса на нее.
- В конце июня — начале июля цены на российскую заготовку еще поддерживались относительной стабильностью на рынке металлолома и закупками в Египте, но затем котировки на Ближнем Востоке предсказуемо пошли вниз и во второй половине месяца провалились ниже отметки $500 за т FOB. Правда, при этом у поставщиков сохранились шансы на восстановление в августе.
- В Китае основными факторами, действовавшими на рынок в прошедшем месяце, были разгорающийся торговый конфликт со США, действия правительства по ужесточению экологических стандартов и погода. Жара и дожди, обрушившиеся на значительную часть страны, привели к снижению активности в строительном секторе и появлению излишков проката, которые пошли, в частности, за рубеж.
- Пока внутренние цены на прокат в Китае остаются выше экспортных, так что экспансия местных металлургов вовне пока маловероятна. Тем более, что правительство КНР ужесточает экологические стандарты и требует от компаний, которые не могут в них вписаться, сокращения производства. Однако риск появления в Азии, а затем и в других регионах мира относительно дешевой стальной продукции китайского производства, безусловно, существует.
ИИС "Металлоснабжение и сбыт"