Итоги июля на мировом рынке стали

Какое-то время металлургические компании из других стран могут еще могут отправлять свою продукцию в ЕС в рамках установленных квот. В то же время, уже в ближайшие месяцы должны быть введены 25%-ные пошлины на "сверхлимитную" сортовую продукцию, прежде всего, арматуру. В секторе листового проката раньше всех должна исчерпаться квота на оцинкованную и окрашенную сталь.

Проблемы турецкой экономики происходили из событий мая, когда резко упал курс национальной валюты, а Центральный банк страны был вынужден поднять процентные ставки. В течение мая-июня стоимость арматуры в лирах возросла в Турции более чем на 15%, хотя в долларах произошло снижение. Но это увеличение расходов для турецких строительных компаний усилило негативные тенденции на рынке стальной продукции и привело к падению спроса на нее.

В конце июня — начале июля цены на российскую заготовку еще поддерживались относительной стабильностью на рынке металлолома и закупками в Египте, но затем котировки на Ближнем Востоке предсказуемо пошли вниз и во второй половине месяца провалились ниже отметки $ 500 за т FOB. Правда, при этом у поставщиков сохранились шансы на восстановление в августе.

В Китае основными факторами, действовавшими на рынок в прошедшем месяце, были разгорающийся торговый конфликт со США, действия правительства по ужесточению экологических стандартов и погода. Жара и дожди, обрушившиеся на значительную часть страны, привели к снижению активности в строительном секторе и появлению излишков проката, которые пошли, в частности, за рубеж.