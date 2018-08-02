Александр Корнилов, заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья", руководитель группировки МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья на учениях в Республике Дагестан

"Это уже моя третья командировка в Дагестан. В ходе двух первых поездок мы с коллегами проводили технический аудит сетей региона: оценивали их состояние и, исходя из этого, планировали мероприятия для участников учений. Впечатления о республике- самые положительные. Здесь живут отзывчивые и гостеприимные люди, нас очень тепло встречают как коллеги, так и простые жители.

В настоящее время наши специалисты отрабатывают практические мероприятия по реконструкции электросетевых объектов и создании интеллектуального учета электроэнергии в Карабудахкентском районе. Для них это хорошая возможность усовершенствовать профессиональные навыки и наладить взаимодействие с коллегами из других компаний, в условиях удаленности от основных мест базирования. Первые результаты работы и поступающие отклики уже сейчас показывают насколько ценен и полезен этот опыт.

Фронт работ нашей группировки – это наиболее проблемные участки и объекты сетевого хозяйства района. Каждый в нашем дружном коллективе ощущает всю значимость решаемых задач: ведь от того, насколько успешно мы с ними справимся, зависит надежность и качество электроснабжения десятков тысяч людей.