Команда "Ленэнерго" прошла экватор соревнований профессионального мастерства в Нижневартовске

Специалисты "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") прошли испытания на четырёх из семи этапов Всероссийских соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, организованных ПАО "Россети" в Нижневартовске.

Команда "Ленэнерго" прошла проверку знаний действующих нормативно-технических документов, где отличился электромонтер по ремонту высоковольтных линий филиала "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" Антон Куимов, набравший максимальные 40 баллов.

Кроме того, специалисты "Ленэнерго" успешно осуществили спуск условного пострадавшего с траверсы металлической опоры воздушной линии 110 кВ, заработав 182 балла. Быстрое и безопасное освобождение манекена от действия электрического тока, которое произвели представители "Ленэнерго", отметил профессиональный спасатель, присутствующий на состязаниях.

За плечами пяти энергетиков "Ленэнерго" успешная ликвидация пожара в охранной зоне воздушной линии 110 кВ при падении провода на землю: команда набрала максимальные 200 баллов. Один дополнительный балл был присвоен команде действующими сотрудниками пожарной службы за высокий уровень подготовки.

На новом для всех участников соревнований испытании – проведении осмотра воздушной линии с использованием компьютерного имитационного 3D-тренажера – специалисты "Ленэнерго" набрали 179 баллов.

Команда-победитель, набравшая по итогам прохождения всех испытаний наибольшее количество баллов, будет определена 3 августа.