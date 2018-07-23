Минэнерго готово содействовать выходу нефтегазовых стартапов "Сколково" на зарубежные рынки

Предварительная договоренность об этом была достигнута во время визита в инновационный центр Сколково руководства министерства энергетики. В состав делегации входили первый замминистра Алексей Текслер и заместитель министра Павел Сорокин.

"Наше сотрудничество с Минэнерго в нефтегазовой области пока связано, во-первых, с участием в мероприятиях и помощью в их организации, формировании повестки, что нам крайне интересно, и, во-вторых, с адресной поддержкой проектов в актуальных для министерства направлениях", - констатировал вице-президент Фонда "Сколково", руководитель кластера энергоэффективных технологий Олег Дубнов. Впрочем, как следовало из прозвучавших во время встречи ремарок, стороны видят хороший потенциал для расширения взаимодействия.

В Сколково руководители министерства познакомились с деятельностью профильных подразделений Сколтеха, в частности, лаборатории уникального Центра добычи углеводородов Сколтеха, а также стартапов, занимающихся нефтегазовым направлением в кластере энергоэффективных технологий Фонда. Это примерно полторы сотни перспективных компаний.

Некоторым из них, как следовало из рассказа Максима Бардина, директора по акселерации кластера энергоэффективных технологий, значительно проще пробиться на зарубежные рынки. Так, разработка одной из команд, занимающихся созданием присадок к автомобильному бензину, востребована в Европе, но не продается в России. М. Бардин рассказал и про реализуемый в кластере проект "Цифровое месторождение".

Одним из практических следствий визита представителей Минэнерго в Сколково стала договоренность о том, что ведомство будет содействовать информированию о перспективных сколковских разработок во время участия в зарубежных мероприятиях.