Михаилу Ведерникову рассказали о новых разработках ЗЭТО на выставке предприятий Псковской области в рамках АрМИ-2018

28 июля состоялась церемонии открытия Международного конкурса военно-профессионального мастерства "Десантный взвод", проходящего в рамках Международных армейских игр АрМИ-2018. Данный конкурс проводится в Псковской области впервые. Специально приуроченная к этому событию для иностранных гостей презентация туристического и инвестиционного потенциала Псковской области объединила ведущие промышленные предприятия региона, среди которых Электротехнический кластер Псковской области, якорным предприятием которого является ЗАО "ЗЭТО", компании "М-Конструктор", "ПолиКомпозит", "Славянка", "Псков-Полимер", "Экокабель", "Нор-Маали", а также особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Моглино".

На стенде ЗАО "ЗЭТО" гости выставки ознакомились с рекламной продукцией и технической информацией по основной номенклатуре производства, насчитывающей более 400 наименований, а также с новыми разработками в сфере элегазовых аппаратов. Приятно отметить, что экспозицию завода лично посетил врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Особый интерес главы региона вызвал представленный на стенде макет КРУЭ-110 – это одна из крупнейших разработок великолукских инженеров за последнее время.

КРУЭ-110 предназначено для приема, распределения и передачи электрической энергии, измерения ряда параметров и обеспечения электрозащиты, а также коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного напряжения 110 кВ частотой 50 Гц с заземленной нейтралью. Оборудование может использоваться для внутренней и наружной установки в закрытом вентилируемом помещении или под навесом в районах с умеренным климатом (исполнение У2). КРУЭ удобно применять при необходимости компактного размещения распредустройства, в частности на электрических станциях, в городских подстанциях, на объектах нефтегазового комплекса и др.

Четвертый международный конкурс "Десантный взвод" проходит с 28 июля по 9 августа в рамках Международных армейских игр "АрМИ-2018" впервые в Псковской области. В конкурсе принимают участие более 420 военнослужащих из России, Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР.