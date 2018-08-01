Нижновэнерго заботится об экологии Нижегородской области

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" подведены итоги реализации комплекса мероприятий по повышению уровня экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов за первое полугодие 2018 года. За этот период энергетики реализовали более 20 мероприятий, направленных на охрану окружающей среды.

Энергетики осуществляют постоянный контроль за эффективностью работы пыле-газоулавливающих установок, применяемых на предприятии. С целью охраны и рационального использования водных ресурсов производится контроль состояния сточных вод, а также заключены договоры на централизованную мойку имеющегося в распоряжении компании автомобильного транспорта. Одновременно Нижновэнерго приобретает новую спецтехнику экологического класса не ниже Евро 4 с пониженным расходом топлива. Электросетевой компанией заключены все необходимые договоры на вывоз отходов производства для их последующих переработки, утилизации или захоронения.

В число технических мероприятий, выполненных энергетиками в целях минимизации вредного воздействия на окружающую среду в первом полугодии 2018 г., входят капитальный ремонт 174 масляных выключателей, замена 34 масляных выключателей на более современные и экологически безопасные вакуумные, ремонт маслоприемных устройств трансформаторов, дренажных устройств и маслонаполненного оборудования, замена маслонаполненных вводов на вводы с RIP-изоляцией (тип твердой изоляции, применяемой в электроустановках среднего и высокого напряжения; высоковольтные вводы с такой изоляцией обладают высокой огнеупорностью). Кроме того, специалисты Нижновэнерго выполнили монтаж изолированного провода на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) 0,4 и 6-10 кВ, чем уменьшили вероятность воздействия этих электроустановок на окружающую среду.

В рамках мероприятий по охране животного мира на объектах электросетевого комплекса опоры и изоляторы ВЛ 6-10 кВ оснастили 874 комплектами птицезащитных устройств. В Нижновэнерго также проводится регулярное обучение персонала и руководителей, ответственных за работу с опасными отходами, ведется экологический аудит внутри организации и контроль соблюдения норм экологической безопасности подрядными организациями, выполняется озеленение и благоустройство территорий.

В нижегородской электросетевой компании разработана и внедряется программа по экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов на 2018-2022 гг., направленная на приведение деятельности Нижновэнерго в соответствие с высшими стандартами ответственного отношения к окружающей среде. Напомним, до конца 2018 г. энергетики намерены заменить 97 масляных выключателей на вакуумные и элегазовые, оборудовать 882 км ВЛ самонесущим изолированным проводом (СИП) и установить около 1500 комплектов птицезащитных устройств, обезопасив тем самым около 35 км линий электропередачи.