OMV: Стоимость "Северного потока-2" может сохраниться даже при альтернативном маршруте

Строительство "Северного потока-2" при необходимости по альтернативному маршруту приведет к дополнительным затратам, однако общая стоимость проекта может и не измениться, заявил член совета управляющих австрийской OMV Манфред Ляйтнер.

OMV – один из европейских партнеров "Газпрома" по реализации проекта.

"Мы разработали альтернативный маршрут, Nord Stream 2 AG (оператор проекта – ред.) разработал. Для него не потребуется дополнительных разрешений. Его реализация приведет к дополнительным затратам, это правда. Но общая стоимость проекта все еще может сохраниться на прежнем уровне", — сказал Ляйтнер в ходе пресс-конференции.

В октябре 2017 года технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков говорил, что компания проработала альтернативный вариант маршрута газопровода "Северный поток-2" на случай запрета Данией его прокладки в своих территориальных водах. Альтернативный маршрут длиннее основного всего на 10 километров. Таким образом, говорил Сердюков, это не приведет к серьезному увеличению стоимости проекта, которая оценивается в 9,5 миллиардов евро.

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