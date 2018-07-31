Приморская ГРЭС достигла 45-летнего максимума летней выработки электроэнергии

Приморская ГРЭС Лучегорского топливно-энергетического комплекса (филиал АО "Дальневосточная генерирующая компания") выработала в июле 2018 года 509 млн кВт*ч электрической энергии, достигнув летнего исторического максимума с момента ввода в эксплуатацию в 1974 году. Рост производства по отношению к предыдущему летнему максимуму, зафиксированному в августе 1990 года, составил 7,7 %.

Максимум суточной выработки пройден 10 июля – 20,9 млн киловатт-час, что сопоставимо с пиковыми зимними значениями.

Производство электроэнергии Приморской ГРЭС в январе-июле 2018 года возросло на 6,7% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года – до 3,2 млрд кВт*ч. Суммарно с момента ввода станции в эксплуатацию превысило 198,3 млрд кВт*ч.

Рост выработки обусловлен увеличением загрузки в соответствии с заданиями филиала АО "СО ЕЭС" Приморское РДУ в связи с повышенным потреблением электрической мощности на фоне жаркой погоды, а также командами РДУ на максимум генерации в периоды ремонтов высоковольтных линий 500 кВ.

