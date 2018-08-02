"Россети" удержат министра

Как сообщает “Ъ”, планы правительства найти экс-вице-премьеру Александру Хлопонину место в совете директоров "Россетей" могут сорваться. Ранее источники “Ъ” уверяли, что господин Хлопонин сменит в совете госхолдинга его председателя — министра энергетики Александра Новака. Но уход господина Новака вызвал споры, и теперь, скорее всего, он сохранит пост в совете, а бывший вице-премьер туда может и не попасть.

Глава Минэнерго Александр Новак останется в совете директоров "Россетей", сообщили “Ъ” несколько источников, знакомых с ситуацией. Как писал “Ъ” 14 июля, в правительстве обсуждался вариант введения в совет бывшего вице-премьера Александра Хлопонина. Предполагалось, что он и получит место господина Новака. Но, по словам одного из собеседников “Ъ”, такая замена вызвала споры в правительстве и администрации президента, поскольку за время своей работы глава Минэнерго получил "высокий кредит доверия". Господин Хлопонин может и вовсе не войти в совет, говорят источники “Ъ”.

Министр энергетики обычно входит в советы директоров ключевых госкомпаний ТЭКа — "Роснефти", "Транснефти", "Газпрома", "Росатома" и других, отсутствие Александра Новака в совете может ослабить роль органа. В то же время, министр также выступает основным переговорщиком от РФ по вопросам сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, а летом должен возглавить переговоры о будущем транзита газа через Украину. Источник “Ъ”, знакомый с работой совета директоров "Россетей", отмечает, что у господина Новака просто нет времени полностью погружаться в работу холдинга, много вопросов обсуждается заочно. Но, видимо, для правительства вопрос статуса совета очень важен, продолжает собеседник “Ъ”.

В Росимуществе “Ъ” заявили, что "на данный момент никаких изменений в состав совета директоров "Россетей" не вносилось (кандидатуры в совет от государства вносятся директивой правительства.— “Ъ”)".

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака (курирует ТЭК) сообщил “Ъ”, что финального решения по кандидатурам пока нет, не уточнив, какой состав обсуждается. В Минэнерго и "Россетях" отказались от комментариев, представитель Александра Хлопонина была недоступна для звонков.

Впрочем, потеряет господин Хлопонин немного: должность в совете директоров "Россетей", в отличие от других госкомпаний ТЭКа, не отличается высоким вознаграждением. Два источника “Ъ”, близких к "Россетям", отмечают, что даже формально бывший вице-премьер никак не был связан с отраслью. В правительстве Александр Хлопонин курировал в том числе вопросы экологии и недропользования, из энергетики к его ведению относились лишь мусоросжигательные проекты "Ростеха" (может стать стратегическим партнером электросетевого холдинга по цифровизации). Сейчас в совет директоров "Россетей" входят 15 человек, на прошедшем в конце июня годовом собрании акционеров состав почти не изменился. В совет вошел гендиректор "Россетей" Павел Ливинский, сменивший первого зампреда ВЭБа Михаила Полубояринова, кресло ушедшего в "Почту России" экс-замглавы Минэкономики Николая Подгузова занял его преемник Михаил Расстригин.

Большинство членов предыдущего состава правительства уже получили должности в госкомпаниях или иных структурах. По-прежнему не подобрали новые позиции для бывшего министра природных ресурсов Сергея Донского (предполагалось, что может возглавить "Росгеологию"), экс-главы Минвостокразвития Александра Галушки и экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова.

Коммерсант