Больше 250 тысяч рублей заплатит предприниматель Красноярскэнергосбыту за хищение электроэнергии

Богучанский районный суд Красноярского края признал факт хищения электроэнергии индивидуальным предпринимателем Анжелой Матевосян и постановил взыскать с виновной более 255 тысяч рублей в пользу гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО "Красноярскэнергосбыт".

Во время плановой проверки приборов учета в селе Карабула сотрудники сетевой компании выявили факт безучетного потребления электроэнергии в магазине "Мэри", принадлежащем Анжеле Матевосян. В прибор учёта кустарным способом был установлен приемник сигналов дистанционного управления – электронное устройство, при активации которого с дистанционного пульта происходит отключение счетного механизма. Таким образом, учет электрической энергии полностью прекращается, однако электроэнергия на объект продолжает поступать.

По действующему законодательству при выявлении фактов хищения электроэнергии объем потребления рассчитывается по максимальным параметрам: как произведение максимальной мощности энергопринимающих устройств и их круглосуточной работы за весь период незаконного подключения. В подобных случаях начисления могут многократно превышать суммы, которые были бы начислены за фактическое потребление. Кроме того, за время судебных разбирательств и проведения независимой экспертизы прибора учета, к сумме основного долга добавится пеня.

Предприниматель не оплатила добровольно объём неучтённого потребления электроэнергии, поэтому задолженность будет взыскана службой судебных приставов в принудительном порядке.