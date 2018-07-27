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Буклет о ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

Буклет о ОАО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

3 августа 2018, 17:09
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

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Предлагаем вашему внимаю обновленный буклет о предприятии ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"!

В буклете Вы найдете информацию не только об истории предприятия и этапах развития , но и  о современном производстве, об изготавливаемой продукции и новинках, а так же о качестве выпускаемой продукции и регионах поставки.

Предприятие стабильно работает, развивается и с уверенностью смотрит в будущее. Современный подход к работе и использование передовых технологий в производстве, позволяют нам шагать в ногу со временем и максимально удовлетворять потребность рынка в кабельно-проводниковой продукции. Завод активно работает по программе импортозамещения, предлагая на рынке качественные аналоги собственного производства.

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" благодарит всех партнеров за сотрудничество и будет и в дальнейшем прикладывать все усилия для удовлетворения запросов потребителей.

За дополнительной информацией Вы можете обращаться в бюро продвижения продукции по телефону +7 (495) 502 78 89.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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