Буклет о ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

Предлагаем вашему внимаю обновленный буклет о предприятии ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"!

В буклете Вы найдете информацию не только об истории предприятия и этапах развития , но и о современном производстве, об изготавливаемой продукции и новинках, а так же о качестве выпускаемой продукции и регионах поставки.

Предприятие стабильно работает, развивается и с уверенностью смотрит в будущее. Современный подход к работе и использование передовых технологий в производстве, позволяют нам шагать в ногу со временем и максимально удовлетворять потребность рынка в кабельно-проводниковой продукции. Завод активно работает по программе импортозамещения, предлагая на рынке качественные аналоги собственного производства.

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" благодарит всех партнеров за сотрудничество и будет и в дальнейшем прикладывать все усилия для удовлетворения запросов потребителей.

За дополнительной информацией Вы можете обращаться в бюро продвижения продукции по телефону +7 (495) 502 78 89.