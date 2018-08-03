Филиал "Каббалкэнерго" повысил надежность электроснабжения Терского района

Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети") применили комплексный подход к техническому обслуживанию и ремонтам электрооборудования, что является одной из важнейших составляющих стабильного функционирования населенных пунктов и их жителей. Это особенно важно для развития экономики районов КБР.

Терскими районными электрическими сетями (РЭС) филиала МРСК Северного Кавказа - "Каббалкэнерго" выполнен ремонт воздушных линий в населенных пунктах Арик, Новое Хамидие, Нижний Акбаш, Верхний Акбаш, Плановское, Дейское, Урожайное, где специалисты заменили 35 отслуживших опор. Ремонт в сетях класса напряжения 10/0,4, в том числе в г. Терек и с.п. Малый Терек, включил замену штыревых изоляторов и провода.

При ремонте распределительных сетей населенных пунктов специалисты выполнили замену 76 изоляторов, 1,5 км обычного провода, а в с.п. Нижний Акбаш заменили 1,5 км обычного провода на самонесущий изолированный (СИП). В с. Плановское была произведена замена пяти рубильников на трансформаторных подстанциях (ТП) 10/0,4 кВ.

Ремонты электросетевого оборудования обеспечат стабильную работу распределительных сетей Терского района в период прохождения пиковых нагрузок и значительно повысят качество и надежность электроснабжения местных жителей.

В ближайших планах ремонтной программы Терских РЭС – замена нескольких сотен единиц оборудования воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций: опор, изоляторов, провода, узлов крепления, выключателей, разрядников и т.д. В частности, уже в августе в Акбашском сетевом участке будет проведена замена 1,6 км провода на ВЛ-10 кВ, 40 изоляторов, 52 опор на ВЛ-0,4 кВ. В г. Терек энергетики заменят четыре опоры, 10 изоляторов и 0,4 км провода.

В настоящее время районные сети продолжают работать в усиленном режиме в связи с прохождением летних пиковых нагрузок, так как высокая температура наружного воздуха приводит к увеличению энергопотребления, к повышению нагрузок на электросети. Для того, чтобы не допустить технических нарушений, сбоев в энергосистеме и обеспечить сохранность электрооборудования, ведется круглосуточный мониторинг обстановки.