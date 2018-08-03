General Electric запустила масштабный проект по созданию СМПР в Индии

Корпорация General Electric (GE) приступила к реализации первого этапа проекта по обеспечению надежности и устойчивости Северной ОЭС (Northern Grid) Индии с использованием технологий мониторинга переходных режимов.

Проект по внедрению системы мониторинга переходных режимов (СМПР – Wide Area Monitoring System, WAMS) в энергосистемах северных штатов страны разрабатывался по заказу корпорации Power Grid Corporation of India Ltd (PGCIL) – крупнейшего собственника магистральных сетей в Индии. Создаваемая СМПР является частью масштабной унифицированной программы оценивания состояния энергосистемы в режиме реального времени – Unified Real Time Dynamic State Measurement (URTDSM), которая должна обеспечить повышенное качество мониторинга работы энергосистем и управления электроснабжением по всей стране.

На первом этапе 110 ПС PGCIL будут оснащены регистраторами переходных процессов – регистраторами СМПР (Phasor Measurement Units, PMUs). В проекте задействованы все девять диспетчерских центров (State Load Dispatch Centre, SLDC) Северной ОЭС – в штатах Пенджаб, Харьяна, Раджастан, Уттар-Прадеш, Уттаракханд, Химачал-Прадеш, Джамму и Кашмир, а также в городах Дели и Чандигархе.

Специально разработанное GE программное обеспечение (ПО) позволяет получать исходные данные со всех регистраторов СМПР 25 раз в секунду; осуществлять визуализацию параметров электрического режима с географической привязкой в реальном времени; анализ данных специализированными приложениями; хранение до 500 ТБ информации и обеспечивает улучшенную защиту от кибератак. СМПР также будет осуществлять мониторинг перетоков мощности и их регулирование с маневренностью в секундном диапазоне. Разработка и тестирование нового ПО и подстанционных устройств проводились GE совместно с PGCIL в течение двух лет.

В дальнейшем GE планирует создать СМПР из 1 184 регистраторов СМПР и охватывающую 350 ПС и 34 диспетчерских центра.

