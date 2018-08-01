Команда МРСК Северо-Запада вошла в пятерку лучших на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства по ремонту и обслуживанию ВЛ 110 кВ

В Нижневартовске на полигоне АО "Тюменьэнерго" состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию ВЛ 110 кВ. Команда МРСК Северо-Запада заняла 4 место среди 15 компаний, входящих в ПАО "Россети".



Победителем турнира стала команда Тюменьэнерго, на втором месте - МРСК Волги, замыкает тройку лидеров Кубаньэнерго.

"Мы довольны результатом, - говорит руководитель команды МРСК Северо-Запада, заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю филиала "Колэнерго" Вера Орлова. – Значит, не прошли даром длительные тренировки, усиленное изучение теоретического материала, многократное повторение алгоритма действий на этапах. Мы благодарны организаторам, судейскому корпусу, всем, кто вложил силы в подготовку и проведение соревнований, за профессионализм, компетентность, внимание. Это был отличный обмен опытом, наши ребята здесь многому научились, и это очень пригодится им в повседневном труде".

В соревнованиях приняли участие четырнадцать команд межрегиональных распределительных сетевых компаний и команда Федеральной сетевой компании, входящих в ПАО "Россети", а также команда ПАО "НК "Роснефть", выступавшая вне конкурса.

В ходе состязаний каждая из команд преодолела семь этапов: продемонстрировала знание теоретической базы с помощью программного комплекса "АСОП-эксперт", провела осмотр линии на 3-D тренажёре, показала навыки замены дефектного изолятора, соединения анкерной петли, измерения сопротивления заземления опоры, а также оказала помощь пострадавшему от действия электрического тока и ликвидировала пожар на линии 110 кВ.

В составе команды МРСК Северо-Запада - представители сетевых участков производственного отделения "Центральные электрические сети" филиала "Колэнерго": старший мастер Тимофей Сабирьянов, электромонтёры по ремонту воздушных линий Роман Костин, Алексей Гамалин, Сергей Перевозников и Андрей Пономарев.